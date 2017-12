Tabarnia ya suma más de 200.000 firmas para convertirse en Comunidad autónoma

Más de 200.000 personas han dado ya su apoyo a la iniciativa popular para que Tabarnia (Barcelona y Tarragona) se constituya en Comunidad autónoma, segregándose de Cataluña. Los impulsores de esta propuesta quieren reunir 300.000 firmas, para plantear oficialmente su petición a los grupos del PP, Ciudadanos y PSOE en el Congreso de los Diputados.

Sin gastar ni un sólo euro de dinero público (Carles Puigdemont gastó 70 millones de euros de la Generalitat en su fracasado intento de internacionalizar el proceso), la iniciativa ya ha despertado el interés de los grandes medios internacionales: desde Le Monde al New York Times, Euronews o la agencia AFP.

Los impulsores de este proyecto utilizan argumentos similares a los de los separatistas catalanes, pero con una gran ventaja: su propuesta encaja perfectamente en la Constitución, que en su Título VIII regula el procedimiento para crear una Comunidad autónoma.

Argumentan que media un abismo entre la Cataluña urbana de Barcelona y Tarragona (cosmopolita, industrial, bilingüe y votante mayoritaria de los partidos constitucionalistas) y la Cataluña rural y subsidiada de Gerona y Lérida, donde tienen su principal caladero de votos los independentistas.

Mientras que Ciudadanos ha ganado en las diez mayores ciudades de Cataluña, los independentistas de Junts per Catalunya, ERC y la CUP han obtenido mayoría absoluta gracias a que la actual Ley Electoral hace más fácil obtener un escaño en Gerona o Lérida.

Los impulsores de Tabarnia argumentan además que los independentistas están hundiendo su economía: tras los sabotajes de la CUP contra el turismo, el referéndum del 1-O ha provocado que más de 3.000 grandes empresas trasladen su sede fuera de Cataluña.

A la espera de que el proyecto se haga realidad, en las redes sociales Tabarnia ya tiene su bandera (que combina los escudos de ambas provincias), su propia televisión autonómica (TB3), su principal partido (Junts per Tabarnia), su agencia meteorológica (MeteoTab) y sus cronistas oficiales.

La Real Academia Española (RAE) se ha mojado y ha propuesto utilizar el gentilicio “tabernés“, tomando como modelo a Hibernia (la denominación latina de la isla de Irlanda).

@MeteoTab today. Esta noche no se esperan precipitaciones en la #Tabarnia oriental pic.twitter.com/AZuqUifjZ6

¿Y qué ha hecho Cataluña para seducir a Tabarnia? echar a nuestras empresas, discriminar nuestro voto, cortar nuestras carreteras, atacar a nuestros turistas, multar a nuestros negocios, expoliar nuestras arcas, destruir nuestro prestigio… Ja n'hi ha prou, per dignitat urnes!

Yo respeto las creencias de todo el mundo. No me importa que los tractorianos adoren a falsos ídolos de amarillo. Hay que entenderles: todavía son una sociedad de cazadores y recolectores.

Dentro de varias generaciones alcanzarán el nivel de desarrollo de Tabarnia. O no. pic.twitter.com/R93qdm8i6z

