El Liverpool rompe el mercado: ficha por 150 millones a Wirtz, el tercer traspaso más caro de la historia

El Liverpool ha roto el mercado del fútbol mundial después de hacer oficial este viernes el fichaje de Florian Wirtz como nuevo jugador de los reds. Con la llegada del talentoso jugador alemán de 22 años para las próximas cinco temporadas, el campeón de la Premier League cierra uno de los culebrones de este verano.

El conjunto inglés pagará una cifra cercana a los 150 millones por el astro germano para convertirse en el tercer traspaso más caro de la historia tras los de Neymar (del Barça al PSG por 222 millones) y Mbappé (del Mónaco al PSG por 180). «El mediapunta de 22 años firmó un contrato a largo plazo con los reds después de acordar los términos personales y pasar con éxito el examen médico», comunicó el Liverpool a través de su página web. «Wirtz se convierte en la última incorporación al equipo de Arne Slot en lo que va de verano», agregó la nota de prensa en alusión a Jeremie Frimpong.

El ya ex jugador del Bayer Leverkusen, que venía de liderar una brillante temporada con Xabi Alonso al frente del equipo, abandona así la Bundesliga para afrontar el desafío de la Premier League. Con un total de 16 tantos y 14 asistencias en 46 encuentros, la repercusión de Wirtz en la Bundesliga ha sido espectacular, y su llegada al Liverpool no hace más que confirmarle como uno de las grandes promesas de una nueva generación de grandes futbolistas.

Wirtz brindará mucha creatividad, desequilibrio y buena llegada desde la línea de mediapunta. Y es que su versatilidad le permite jugar tanto en el centro como caer en la banda, una característica que encaja a las mil maravillas con la idea de juego ofensivo del conjunto de Arne Slot.

Nada más firmar su contrato con el Liverpool, Wirtz realizó las siguientes declaraciones mostrando su alegría al aterrizar en la Premier: «Me siento muy feliz y orgulloso. Por fin se ha concretado, y lo he estado esperando durante mucho tiempo. Por fin se ha concretado y estoy muy feliz», comentó al respecto. «Estoy muy emocionado por una nueva aventura. Esto también era algo muy importante en mis pensamientos: quiero algo completamente nuevo, dejar la Bundesliga y unirme a la Premier League. Veré cómo puedo jugar ahí. Espero dar lo mejor de mí», agregó Wirtz.

«También he hablado con algunos jugadores que jugaron ahí y me han dicho que es perfecto para mí, que cada campo es perfecto y que se puede disfrutar de cada partido. Tengo muchas ganas de jugar mi primer partido», aseveró el nuevo futbolista de los reds, concluyó el ex jugador del Leverkusen.