JP Morgan da la puntilla a Pedro Sánchez

El mayor banco de inversión del mundo, JP Morgan, se ha pronunciado sobre la situación en España en unos términos poco habituales en una entidad que destaca, como es natural, por su proverbial prudencia a la hora de posicionarse sobre el contexto político nacional. Y lo ha hecho esta vez para advertir de la creciente «incertidumbre política» derivado del alud de corrupción que amenaza con sepultar al Gobierno de Pedro Sánchez. No es un asunto menor, porque una advertencia como la hecha por el gigante estadounidense tiene una relevancia y una repercusión brutal. Cuando JP Morgan señala que la posibilidad de unas elecciones generales anticipadas ha crecido de forma considerable, «aunque aún no es nuestro escenario base», no es que intuya o presienta que estamos ante un cambio de ciclo, sino que va mucho más allá de la mera corazonada.

En todo caso, el pronunciamiento del gigante americano constituye un golpe en toda regla al Gobierno de Pedro Sánchez, al retratar con toda crudeza el grado de descomposición de un Ejecutivo que está en estado crítico. Nada hay que preocupe más a los mercados financieros que la incertidumbre y el hecho de que JP Morgan mire con preocupación a España significa que el dinero empieza a dudar seriamente de la estabilidad política en nuestro país. Malísima señal. Cuando un banco como JP Morgan te señala con el dedo, las miradas del planeta apuntan a España, que ha entrado en un periodo de cuarentena por las evidentes señales de alarma política. «La probabilidad de elecciones anticipadas ha aumentado, aunque aún no es nuestro escenario base», y apunta a que estos comicios podrían permitir a PP y Vox formar un gobierno «más estable», dice escuetamente JP Morgan. Suficiente para dar la puntilla a un presidente que se ha ‘bunkerizado’ y busca desesperadamente una salida, sin encontrarla, a la descomunal crisis desatada tras el demoledor informe de la UCO.