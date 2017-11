Tras su disolución por el Gobierno español, llega su expulsión de las instituciones de la Unión Europea (UE). El Consejo de Diplomacia de Cataluña (Diplocat), el principal órgano de propaganda separatista a nivel internacional ha sido expulsado este miércoles del Registro de ‘lobbies ‘y grupos de interés de la UE.

El Secretariado del Registro de Transparencia europeo así lo ha comunicado hoy oficialmente, en respuesta a la denuncia presentada por el eurodiputado independiente Enrique Calvet, adscrito al ALDE (Alianza de los Liberales y Demócratas de Europa). De esta forma, el Patronato Diplocat (creado por la Generalitat en 2012 como una suerte de ’embrión del Ministerio de Asuntos Exteriores que iba a tener la futura República de Cataluña) queda expulsado de ese registro en el que se inscriben empresas, multinacionales,asociaciones o grupos que buscan influenciar a legisladores y políticos de la UE.

La supresión del patronato de Diplocat, que también adelantó en exclusiva OKDIARIO, fue una de las primeras medidas que tomó el Gobierno con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, junto al cierre de las delegaciones de la Generalitat en el exterior.

Presiones del PP y PSOE en Europa

Ahora, Bruselas da la razón a la denuncia interpuesta por este eurodiputado: “Su eliminación por el 155 debía suponer su exclusión inmediata de ese Registro de Transparencia de la Unión y así ha sido.” Calvet, que ha tramitado la denuncia en solitario, ha lamentado “la lenidad y pasividad del Gobierno de España” en este proceso, revela las presiones recibidas para que no tramitara la denuncia. “Eurodiputados del PP y del PSOE me pidieron hace tiempo que lo dejara y que no hiciera ruido, porque era un tema muy delicado y había que conservar en los grupos parlamentarios ciertos equilibrios con los partidos nacionalistas y separatistas”.

En ese sentido, Calvet pidió asimismo el pasado 11 de septiembre echar al PDeCat del Grupo Liberal Europeo “por apoyar el golpe de Estado en Cataluña, porque resulta ofensivo para el espíritu liberal que estén en él partidos que gobiernan con antisistemas y que quieren destruir la democracia en España”.

El siguiente objetivo es la expulsión de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que también fue admitida en ese registro de ‘lobbies’ y contra la que también ha presentado denuncia a los organismos europeos. “La ANC , que tiene a su presidente en la cárcel por sedición, es como Diplocat una organización golpista, y es necesaria su disolución. No por sus ideas u opinión, sino por que han actuado al servicio de la subversión de la Constitución española financiando manifestaciones, escraches o ataques a la policía”, denuncia.

La ANC, la siguiente…si quiere el Gobierno

Pero el artífice de la expulsión de este altavoz secesionista de Europa muestra su pesimismo, al tiempo que apunta a la responsabilidad de Mariano Rajoy: “mientras la ANC siga siendo legal en España, debería ilegalizarse como se hizo con Batasuna, y eso le corresponde al Gobierno. Porque entonces la UE actuaría inmediatamente”.

El exmiembro de UPYD y actual eurodiputado del ALDE (Grupo Liberal Europeo) afirma que “Europa no puede dar cabida a una ANC o a un Diplocat y que sigan disfrutando de privilegios funcionales y el prestigio que supone su sola presencia en sus instituciones, cuando lo que promueven son valores antieuropeos: racismo, supremacismo y un proyecto para romper un estado miembro y dividir Europa”, explica.

El Consejo de Diplomacia de Cataluña nació hace cinco años con el objetivo inicial de “impulsar la proyección en el mundo”de una comunidad a la que se ha referido siempre en la escena internacional como un “país”, obviamente, independiente de España.

El FC Barcelona, miembro de Diplocat

Diplocat está conformado por entes públicos y privados como la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos de Barcelona, Lérida, Gerona y Tarragona. También el FC Barcelona, universidades, y organizaciones empresariales como la Federación Catalana de Cajas de Ahorros, PIMEC, AMEC, así como los sindicatos CCOO y UGT de Cataluña.

La actividad de esta ‘diplomacia paralela’ separatista, dirigida por el autoproclamado ‘ministro de Asuntos exteriores de Cataluña’, Raül Romeva, y que se paga con dinero público de todos los españoles (Diplocat y sus ’embajadas’ cuestan unos 40 millones al año) , se ha distinguido en los últimos tiempos por la búsqueda de periodistas y políticos a los que convencer para hacerse eco de campañas contra España y en favor de la secesión

Una de sus últimas actuaciones fue la protagonizada este verano con motivo de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) intentando que los medios internacionales no utilizaran la expresión “spanish police”(policía española) para referirse a los Mossos d´Esquadra y sí la de “catalan police” (policía catalana) e hicieran hincapié en que un solo agente del cuerpo policial de Cataluña acabó con cuatro terroristas en la localidad tarraconense.