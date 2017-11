El sindicato independentista de profesores: “No daremos clases en castellano, no nos someterán”

El portavoz del sindicato mayoritario de profesores en Cataluña, Ramón Font, ha advertido que los maestros catalanes se van a negar a impartir clases de castellano y van a seguir dando charlas de adoctrinamiento político a sus alumnos, porque no aceptan la autoridad del Gobierno español.

Como representante del sindicato de profesores USTEC-Stes, Ramón Font lanzó este mensaje durante el acto celebrado el miércoles en la Plaça de la Catedral de Barcelona, con motivo de la huelga general convocada por los independentistas para apoyar a los golpistas que se encuentran en prisión.

Font anunció que los profesores se negarán a acatar instrucciones del Ministerio de Educación, pues sólo reconocen la autoridad de la consellera Clara Ponsetí, que se encuentra en Bruselas huida de la Justicia española. “No reconoceremos ninguna autoridad impuesta antidemocráticamente”, añadió en referencia a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, mediante el cual las competencias de la Generalitat han sido asumidas por el Gobierno español hasta que se celebren las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

“No daremos clases en castellano, no nos podrán obligar, no nos someterán”, proclamó desafiante durante el acto, “si quieren someter al profesorado catalán van a tener mucho trabajo”.

“¡Esto con Franco sí pasaba!”

Lo cierto es que la Generalitat ha venido incumpliendo desde 2010 las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que reconocían a los padres el derecho a escolarizar a sus hijos utilizando el castellano como lengua vehicular. Más recientemente, en enero de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estableció que el castellano debe representar al menos el 25% de las clases que reciben los alumnos.

El portavoz del sindicato independentista USTEC-Stes, mayoritario entre los profesores catalanes, también anunció en su discurso que los docentes van a seguir inculcando mensajes políticos a los alumnos menores de edad. “Se nos acusa de adoctrinar“, señaló, “dicen que estamos engañando y manipulando a las criaturas. Y nos lo dicen los herederos del Espíritu Nacional franquista”.

Y acto seguido anunció: “No renunciaremos a hablar de política en los centros educativos, porque es nuestra función, es nuestro trabajo”. Una parte del público asistente respondió a las palabras de ramón Font coreando: “¡Esto con Franco sí pasaba!”