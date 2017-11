TV3 a sus anchas: así explica a los niños por qué Puigdemont y cía son “presos políticos”

La televisión pública catalana de la TV3 emitió este lunes un espacio informativo dirigido a un público infantil en el que explicaba, desde un punto de vista sesgado con fines separatistas, “qué son los presos políticos”.

“Segurísimo que estos días habéis escuchado a vuestros padres que hablaban de políticos que están en la cárcel, ¿a que sí? Se habla por todos lados, en las radios, en las cafeterías, en las televisiones. ¿Pero qué ha pasado exactamente? Os lo vamos a intentar explicar en tres minutos“, afirma la presentadora de ‘Infok’, un programa dedicado a los niños, como introducción a esta pieza.

A continuación aparecen imágenes de manifestantes portando pancartas pidiendo la puesta en libertad de los golpistas encarcelados. En este punto, aparecen fotografías de los líderes de ANC y de Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y de los ex conselleres que ingresaron en prisión preventiva, como Oriol Junqueras o Raül Romeva.

“Un preso político es una persona que está en la cárcel pos sus ideas políticas, por pensar y actuar diferente que las personas que gobiernan un país”, manifiesta la presentadora junto a otro conductor en un tono ameno y didáctico.

Los dos comienzan a detallar las dos posturas enfrentadas dentro del desafío independentista: “En el caso de estas personas, hay quien cree que las han encarcelado por ser independentistas, es decir que son presos políticos y que no es justo que estén en la cárcel, pero también hay mucha gente que cree que no, que en España no hay presos políticos y que ellos tienen que estar en la cárcel porque han cometido una serie de delitos, delitos consideran muy graves”.

En este punto cuando se empieza a señalar a la “Justicia española” como la principal culpable de que los ex miembros del Govern se encuentren en prisión preventiva: “La Justicia española los acusa de saltarse las normas de la Constitución, el libro donde se recogen las leyes españolas, para conseguir la independencia de Cataluña”, recalca la presentadora.

“De violencia nada, todo se ha organizado pacíficamente”

La narradora va desglosando este argumentario con la ayuda de presentador que adopta un papel de cómico al preguntarle todo el tiempo a su compañera y expresando una cara de sorpresa al momento.

“¿Qué es el delito de rebelión?”, pregunta uno de los presentadores con cara de asombro, a lo que su compañera responde: “Un delito que consiste en provocar que mucha gente salga a la calle usando la violencia para cambiar cosas básicas de un país”.

Esta explicación sesgada viene acompañada por imágenes de niños pequeños acudiendo a manifestaciones independentistas, como la que tuvo lugar el pasado 11 de septiembre con motivo de la Diada de Cataluña.

No obstante, se olvidan de recordar que los golpistas encarcelados están acusados, además de un delito de rebelión, de uno de sedición y de malversación de caudales públicos para la causa separatista.

“Los políticos catalanes dicen que eso no es lo que han hecho, porque de violencia no ha habido nada, que todo se ha organizado de forma pacífica. En cambio, una parte de la Justicia española considera que sí. Y ha enviado a los políticos catalanes a prisión”, prosigue la narradora.

El vídeo también indaga en las razones por las que la juez lamela decidió ingresar a los ex conselleres en prisión preventiva, debido al riesgo de fuga y a la destrucción de pruebas. La conductora del programa lo explica mientras su compañero pone rostros de asombro.

“Consideran que el juicio no sería justo”

“No todos los políticos del Govern están en prisión. Los hay que se han ido a Bélgica, como el president Carles Puigdemont”, relata la narradora, en alusión al ex presidente de la Generalitat fugado junto a otros cuatro ex consejeros.

Ambos presentadores hacen hincapié en que su huida se debe a que “consideran que en España el juicio no sería justo”. En este apartado, ponen al Estado español como si fuese el ‘malo de la película’ al haber solicitado la extradición de Puigdemont y sus ex conselleres al no haber acudido a la Audiencia Nacional cuando fueron citados.