El asesor legal de Puigdemont en Bélgica es un conocido abogado de ETA

Carles Puigdemont tiene como asesor legal en Bélgica a un abogado de ETA que defendía a los asesinos para que no fueran extraditados a España. El ya expresidente de la Generalitat busca una salida a la desesperada en Bruselas intentando internacionalizar su causa.

Puigdemont y cinco de sus consellers, cesados por el Gobierno de Mariano Rajoy, han buscado refugio en Bruselas. Tras cruzar la frontera francesa en coche, se dirigieron a Marsella donde cogieron un vuelo que los trasladó a la capital europea. Según diversas fuentes, Carles Puigdemont está en contacto con el abogado de ETA Paul Beckaert.

El objetivo final de Puigdemont y sus consellers es pedir asilo político en el país centroeuropeo, tras el ofrecimiento realizado hace unos días por el ministro de Inmigración y nacionalista flamento Theo Franken. “No es algo irreal, bien mirado”, decía el mandatario belga.

El defensor de Puigdemont se presenta como un abogado “especializado en Derechos Humanos” y, según La Vanguardia, habría confirmado que es el representante legal del expresident: “Si necesita defensa jurídica, seré yo quien le represente”, decía el letrado.

En el pasado, Beckaert fue el encargado de defender a los terroristas de ETA que buscaron refugio en Bélgica debido a las trabas legales que existían en el país para la extradición de los terroristas a España. Una de sus últimas ‘clientas’ fue la terrorista Natividad Jáuregui, detenida en Gante tras permanecer fugada de la justicia española durante tres décadas.

Puigdemont y su séquito en Bruselas

A Puigdemont le han acompañado otros consellers destituidos hace tres días: Meritxell Borràs (ex consellera de Gobernación), Toni Comín (ex conseller de Salud), Joaquim Forn (ex conseller de Interior) y Dolors Bassa (ex responsable de Trabajo y de Asuntos Sociales).

El ex presidente de la Generalitat fue, junto a sus cinco ex consellers, en coche desde Barcelona hasta Marsella, donde cogieron un vuelo con destino a Bruselas.

OKDIARIO informó el pasado viernes que el expresidente del ejecutivo catalán no descartaba imitar el ‘modelo Assange‘. Es decir, pedir asilo político en un consulado político para evitar a la Justicia española.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se ha querellado este lunes contra Puigdemont y el resto de miembros de su Govern. También contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el resto de la Mesa de la Cámara catalana. El fiscal general acusa a los mandatarios catalanes de delitos de rebelión, sedición y malversación.