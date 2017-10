Los productores de cava catalanes: “España nos ha dejado de comprar y tenemos miedo a la independencia”

El boicot al cava ha afectado considerablemente a los productores catalanes de la bebida tradicional de Cataluña. OKDIARIO se ha desplazado hasta la región de Penedés -la zona en la que más bodegas de cava existen en toda la región- para comprobar cómo están atravesando la deriva independentista aquellos que viven de la venta de cava.

En general, los dueños de las bodegas saben perfectamente a qué se enfrentan en caso de seguir adelante con la deriva independentista. Sin embargo, reconocen que el boicot por parte del resto de España “ya empezó hace cuatro años”. Los productores de cava reconocen tener “miedo”, y más teniendo en cuenta que “el vino y el cava son producto de segunda necesidad”.

La mayor parte de los bodegueros consultados reconocen estar vendiendo poco a España, en torno a un 15% de cuota. Y, preguntados sobre si ven amenazados sus negocios, reconocen que sí porque “la gente tiene miedo” y “no va a comprar”.

Sobre los aranceles que se impondrían en una hipotética Cataluña independiente, los productores de cava son conscientes de que “el cava y el vino son mucha exportación”. Entonces, “si quieren ponerte trabas porque estás fuera de la Unión Europea… Pues, es complicado“.

“En España yo creo que nadie va a comprar producto catalán”.

“En España yo creo que nadie va a comprar producto catalán. A no ser que tengamos algunos clientes que son amigos. Pero, claro, estos son distribuidores, entonces, los distribuidores luego venden en tiendas y… la gente que es muy de España, pues van a decir: ‘Esto no lo compramos’. Es normal“, explica uno de los productores, que reconoce que aunque la deriva se acabe “el boicot va a estar ahí”.

Otro de ellos también reconoce que, aunque “no se consume mucho cava en España”, sí cree que notará el boicot en la campaña de Navidad. “Gente que pasa de esto pues compra igual, pero hay gente que se ‘entiesta’ en lo otro y dice: ‘Vamos a hacer boicot a los productos catalanes’. Ellos se lo pierden, ¿no?”, concluye.

Los productores ‘soñadores’

Por otro lado, también existen aquellos productores que creen que una hipotética Cataluña independiente no afectaría a sus negocios, aunque no saben cómo. “¿Por qué no les perjudicaría una Cataluña independiente?”, preguntamos a otro de los bodegueros, que responde “no sé… eso ya no sé”, tras declararse “independentista”.

“Cuando hicieron el primer boicot al cava, se ‘follaron’ todo lo que había”

“En Madrid hace años ya que no nos compran. Cuando hicieron el primer boicot al cava, se ‘follaron’ todo lo que había“, subraya. Sin embargo, cuestionados sobre si siguen queriendo ser independentistas después de haber comprobado lo que les perjudicaría responden que “ahora aún más”. “Si la gente de ahí no compra cava porque lo dicen sus dirigentes pues por algo será”, continúan.

“Si la gente de ahí no compra cava porque lo dicen sus dirigentes pues por algo será”

“Cuando entre tú y tu mujer las cosas no funcionan, ¿qué se hace? Pues uno para aquí, otro para allá, y tan amigos. Vamos a juntarnos para que el niño esté bien y no tenga problemas y pueda ir al colegio, pero cada uno a su camino”, explica el mismo productor de cava, que viene a decir que quiere la independencia, pero manteniendo los mismos beneficios para su negocio que obtiene al pertenecer a España. “Ni en Madrid, ni en Valencia, ni en Murcia… Estos no saben qué es el cava…“, se excusa otro de los bodegueros, que antes que reconocer que les afecta el boicot, prefiere decir que en el resto de España no se tiene paladar.