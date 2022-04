La imagen de Pablo Casado ha sido una de las más esperadas en el Congreso del Partido Popular que elegirá a Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder. El presidente saliente del PP, que ha aprovechado su intervención para anunciar su retirada de la primera línea política, ha lanzado también mensajes sobre la profunda crisis que ha terminado con su liderazgo. Un «mes agridulce», ha reconocido, «que empezó con un sentimiento de injusticia superado por una profunda gratitud». «Yo siempre he dicho la verdad costara lo que costara», ha señalado. Casado se ha defendido frente a quienes, como Mariano Rajoy o Isabel Díaz Ayuso, señalan que la «política de adultos» ha llegado con Alberto Núñez Feijóo. «La política de adultos son las ideas correctas», ha reivindicado.

«En un país que ha elegido a cinco presidentes cuando tenían poco más de 40 años, la política adulta la definen las ideas correctas. Y por eso estoy muy satisfecho de haber propuesto a una generación de líderes, sin importar su edad, para devolver la esperanza a Madrid, Murcia, Zaragoza, Andalucía…», ha ensalzado.

El terremoto interno sobrevuela inevitablemente el cónclave de Sevilla aunque unos y otros intenten evitar el tema. Ayuso sí se ha referido de forma más abierta en su intervención al asegurar que el Congreso «es la respuesta a una crisis que nunca debió existir» y del que los populares deben salir «reforzados».

«Yo siempre he dicho la verdad, me costara lo que me costara y me enfrentara a quien me enfrentara», ha respondido después Casado, que ha dedicado la mayor parte de su intervención a ensalzar su mandato al frente del PP.

Deja el escaño

Casado, que ha trasladado su apoyo a Feijóo en la nueva etapa que abre el PP, ha anunciado además que dejará su escaño en el Congreso de los Diputados.

«Te agradezco tu ofrecimiento», ha dicho dirigiéndose al próximo líder, «pero lo mejor es que dé un paso al lado para dejar mi escaño y cualquier responsabilidad en el Partido Popular».

«Me voy pero volveré para todo lo que necesitéis, para ayudar a este gran proyecto donde haga falta y apoyar a quien hoy recoge el testigo», ha señalado.

El dirigente popular, que ha tenido unas emotivas palabras hacia Feijóo, se ha referido al presidente de la Xunta como un «amigo». «Desde hoy abrimos una nueva etapa en el partido y seré el primero en apoyarla y respaldar a un buen gestor, un buen político y para mí un buen amigo».

«Por encima de todos está nuestro partido y por encima de todo está España. Así lo he entendido toda mi vida y siempre he antepuesto el interés común al mío propio. Tomo esta decisión con la satisfacción del deber cumplido. Es un orgullo ser vuestro compañero y ha sido un honor ser vuestro presidente», ha finalizado.