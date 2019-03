Una candidata de Izquierda Unida al Congreso “echaría a patadas” de España a los judíos

La poetisa Leire Olmeda escribió este poema ofensivo en 2010 y todavía puede leerse en su blog personal, donde años antes tuvo que pedir perdón tras desear que "Fraga se muera" y "un infarto para Esperanza Aguirre".

Una de las candidatas de IU para las primarias al Congreso, Leire Olmeda, expresó en un poema su animadversión hacia la comunidad israelí. El texto tiene fecha de 2010 y en él afirmaba que “a ratos quiero gritar de rabia por cada palestino asesinado” y “otras veces echaría cada israelí que no repudie a su gobierno a patadas de mi Pueblo”.

El escrito, titulado “Un poema”, todavía puede leerse en el blog de esta integrante de la Ejecutiva de Izquierda Unida, a la que pertenece como adjunta del área de Finanzas. Forma parte de la candidatura La fuerza de lo común que encabeza Enrique Santiago en las primarias de IU al Congreso y Senado de cara a las elecciones generales del 28 de abril. La votación está teniendo lugar entre los días 4 y 10 de marzo.

Según afirma en la breve reseña biográfica de su candidatura, Olmeda nació en 1984 y es militante de IU Rivas desde 2004, asamblea de la que es responsable de Organización. “Siempre ha estudiado en la pública —prosigue su perfil—, donde consiguió doctorarse en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud”. Además de su blog Saturada, tiene dos poemarios publicados, Ataques de Pánico (LRV Ediciones) y Una crisis en verso y lucha (Amargord). Es miembro de la Colegiada de IU Madrid y también de la Comisión Federal de Arbitraje y Garantías Democráticas.

Contra Fraga y Aguirre

Se da la circunstancia de que esta poetisa, que se define igualmente como feminista, ya provocó una sonada polémica en 2006 cuando, siendo coordinadora de Jóvenes de Izquierda Unida en Rivas Vaciamadrid, escribió en este mismo blog personal que entre sus deseos para el próximo año estaba que “Fraga se muera”, que “Gallardón se pudra con su Europride”, así como “un infarto para Esperanza Aguirre”.

A raíz del revuelo generado, Olmeda pidió perdón y dijo que “no pretendía con este texto ofender ni causar daño a nadie”. “El texto hablaba de manera metafórica, habla de muerte política. Este año próximo próximo es año de elecciones, y con estos versos lo que deseaba es que perdieran las elecciones. Lamento si no he sido capaz de expresarlo correctamente e igualmente pido perdón a las personas mencionadas en el texto”, añadió.

El poema escrito unos años después en el que Olmeda expresó sus ganas de expulsar a la comunidad israelí, dice así:

Hay cadáveres turcos en aguas internacionales

porque no hicimos nada.En España vivimos casi 47 millones de habitantes.

Sólo 3 cogieron la Flotilla de la Libertad.

Llevaban libros.

El resto quizá nos creímos

que esos locos eran terroristas armados,

que con Israel no se mete nadie,

y con Mr. Obama tampoco.

Quizá no.

Da igual,

porque no hicimos nada.

Y a ratos quiero gritar de rabia

por cada palestino asesinado.

Otra veces echaría cada israelí

que no repudie a su gobierno

a patadas de mi Pueblo.

Que el año que viene,

por favor,

no tengamos que decir

que no hicimos nada.