El Comité Nacional del Transporte por Carretera, en su departamento de Mercancías, ha anunciado la convocatoria de tres días de cese de actividad, entre el 20 y el 22 de diciembre, por el abandono que sufre el sector por parte del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. El sector del transporte han demostrado su valía en tiempos de crisis, de pandemia y de la borrasca Filomena, ahora están en pie de guerra, pero ¿saldrán finalmente a la anunciada huelga?

«Hoy en día molestamos todos» asegura un camionero al inquirir que «nos paran y nos revisan la mercancía de manera constante, cosa que no veíamos desde hacía tiempo, nos están sangrando. Soy autónomo y esto que está ocurriendo es una puñetera vergüenza. Esta es la peor racha que hemos pasado -señala apesadumbrado el transportista-, nos sentimos perseguidos».

Pero es que ante esta situación límite de los camioneros, el PSOE está planteando la llegada del tren a los polígonos industriales para reducir la contaminación, lo que ha tenido respuesta por parte de un camionero al precisar que «sólo faltaba eso» y opina que sobre la contaminación del transporte por carretera que defiende el Ejecutivo socialcomunista «el que contamina es él -en alusión a Pedro Sánchez- cada vez que coge el helicóptero o el Falcon».

El presidente del Gobierno realizó un viaje en Falcon cada cinco días entre enero de 2020 y mayo de 2021. La respuesta de otro de camionero a los que se les ha preguntado por la inminente huelga no se hace esperar: «No tenemos otra cosa y los camiones hoy por hoy, no están preparados para ser eléctricos».

Sobre la subida del gasoil alegan que les está «matando» mientras esperan una respuesta del Gobierno que no llega. «En los últimos meses me ha subido una media de 1.500 euros el coste del gasoil. En mi caso en el depósito me entran 1.200 litros y como se ha disparado su precio, sólo hay que echar cuentas: 2.000 euros cada vez que los lleno el depósito y más o menos una vez por semana» asegura otro de los camioneros al que se ha consultado para que dé su opinión sobre esta crisis.

Sobre la pregunta si hay huelga definitivamente del sector del transporte y lo que ocurriría, los camioneros lo tienen claro: «Se parará todo».