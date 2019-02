Bronca de Podemos e IU por el reparto de la lista contra Errejón: “No hay nadie al volante”

El encontronazo lo han protagonizado en Twitter el secretario general del Partido Comunista de Madrid y responsable de Relaciones Políticas de IU Madrid, Álvaro Aguilera, y el alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, también de IU.

El primero no está de acuerdo con la propuesta de Podemos y así lo ha reflejado en Twitter: “Hay lugares, es obvio, donde hace tiempo que no lleva nadie el volante. No acompañaremos al coche fantasma a despeñarse por los barrancos de la defunción. Vale más un proyecto democrático y popular que 500 diputados. Queremos un Madrid en pie y no doblegado por burocracias”.