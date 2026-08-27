Bolaños también respalda a Marlaska frente Robles: «No hubo ninguna información previa de la magnitud del asalto»

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha respaldado este jueves al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, frente a la titular de Defensa, Margarita Robles, y ha asegurado que el Gobierno no había recibido ningún informe que avisara de la invasión de Ceuta: «No hubo ninguna información previa ni precisa de la magnitud del asalto».

«El Gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de personas en Ceuta el 30 y 31 de julio; esta es la realidad», ha recalcado el titular de Justicia en su comparecencia por la crisis migratoria de Ceuta en el Congreso. «Por tanto, creo que es importante ponerlo de manifiesto, porque buena parte de los discursos de los portavoces de la derecha y de la ultraderecha se han basado en cuestiones que no se corresponden con la realidad», ha añadido el dirigente socialista.

De esta forma, Bolaños se alinea con Marlaska. El ministro del Interior aseguró este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que «no hubo ningún informe relativamente similar a lo que pasó» el pasado 30 de julio en Ceuta, cuando entraron ilegalmente cerca de 80.000 extranjeros desde Marruecos a través del espigón de El Tarajal. Robles había asegurado unas horas antes que el servicio de inteligencia «dio la información requerida».

Este miércoles, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ahondó en esa llaga y aseguró que «no hubo comunicación» de que fueran a llegar a la ciudad autónoma «decenas de miles de personas».

Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protegerá a Marlaska durante su discurso del 3 de septiembre en el Congreso. El líder socialista prepara una comparecencia en la que negará que el Ejecutivo hubiera recibido información precisa sobre la invasión.

Bolaños: «Confianza y tranquilidad»

Bolaños ha abierto su intervención en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional de la Cámara Baja pidiendo «confianza y tranquilidad» a los ciudadanos de Ceuta que sufrieron el pasado 30 de julio una invasión migratoria de casi 80.000 extranjeros procedentes de Marruecos. La declaración ha llegado en medio de un estallido social por el abandono de las autoridades. Los vecinos de la ciudad autónoma han salido a la calle por segundo día consecutivo contra «los invasores». Los ceutíes incluso se enfrentaron este miércoles contra los inmigrantes ubicados en la playa de El Trampolín y obligaron a intervenir a los antidisturbios.

A su vez, el ministro de Justicia ha agradecido el trabajo de todos los servidores públicos en la ciudad para conseguir que se recupere la normalidad tras un hecho «indiscutiblemente grave» y ha destacado los objetivos que se marcó el Gobierno desde el primer momento, comenzando por los refuerzos para garantizar los servicios y el orden público.

Ha subrayado también la atención humanitaria a los llegados, «titulares de derechos, seres humanos que merecen ser atendidos con humanidad», y ha pedido evitar cualquier discurso racista y xenófobo.

Por otro lado, ha informado de que el Gobierno tiene el objetivo de garantizar el regreso a sus países de origen de los migrantes «respetando la ley y el Estado de derecho» y atendiendo cada caso de forma individualizada.

Culpa a los bulos en redes

Por otro lado, ha atribuido la avalancha masiva de inmigrantes a Ceuta a través del espigón de El Tarajal a los «bulos» difundidos a través de las redes sociales. El dirigente ha indicado que, en todo caso, las causas son multifactoriales, pero que se han «agravado por una sentencia del Tribunal Supremo que fue tergiversada en las redes sociales».

«Esa tergiversación dio lugar a dos bulos que corrieron ampliamente por redes sociales», ha apostillado. En primer lugar, según el ministro, «es que la frontera estaba abierta». «El segundo de los bulos es que si entrabas a nado en España no te podían devolver», ha añadido.

«Eran dos bulos producto de la tergiversación de una sentencia que provocó, entre otras circunstancias, la entrada masiva de personas en Ceuta el 30 y 31 de julio», ha subrayado.

La sentencia a la que alude Bolaños se refiere a que las devoluciones en caliente sólo se podían aplicar a «aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas».

Las conocidas como devoluciones en caliente, según el Tribunal Supremo, sólo podrían realizarse «de establecerse elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza». Es decir, con la colocación de boyas como ha hecho el Gobierno unos días después de la llegada masiva del 30 de julio. Algo que el Ejecutivo preveía hacer en el futuro, pero que establecieron aceleradamente por la emergencia migratoria.