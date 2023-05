Belarra vuelve al ataque contra empresarios: tacha de «capo» a Roig y promete hacerle la competencia

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y líder de Podemos, Ione Belarra, ha vuelto a arremeter contra el dueño de Mercadona, Juan Roig, al que ha tildado de «capo» y ha prometido que creará un supermercado público para competir con él.

Belarra lleva meses poniendo en la diana a empresarios españoles y con especial énfasis ha criticado a Roig, que da trabajo a 96.000 personas en nuestro país, con insultos como «despiadado» o «indecente». Este domingo, en una jornada sobre sectores estratégicos organizada por la formación morada en Cáceres, la ministra ha vuelto a la carga al abogar por la creación de una cadena pública de supermercado que llevaría el nombre de «Precios Justos» y que haría frente «al oligopolio de la alimentación liderado por el capo Juan Roig».

La ministra ha asegurado que Roig tiene el 25% de la cuota de mercado y que la está utilizando para «hacer pagar a la gente precios que no se pueden pagar». «Han subido los márgenes de beneficio un 63% en algunos productos, la inflación de los alimentos se ha multiplicado por cinco veces la inflación general, no se explica esa subida de los alimentos única y exclusivamente por la subida de las materias primas, no es verdad, están especulando con los alimentos, es una vergüenza en una democracia como la nuestra, necesitamos hacerle frente al oligopolio y lo vamos a hacer con una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos», ha proclamado Belarra.

Juan Roig con un 25% de cuota de mercado está al frente del oligopolio alimentario de nuestro país. Vamos a bajar los precios con una cadena pública de supermercados llamada Precios Justos.#IntervenciónParaTransformar pic.twitter.com/X17jAuz6zt — Ione Belarra (@ionebelarra) May 7, 2023

Lo que se le ha olvidado mencionar a Belarra es que Roig anunció de forma unilateral y sin presión de ningún agente social, una subida del 5,7% de salario a sus más de 90.000 empleados, dado que el IPC se ha disparado y las medidas del Gobierno del que forma parte la podemita no han logrado frenar la escalada de precios, que llegó a los dos dígitos.

Este dato tiene más importancia dado que la subida salarial que está planteando sindicatos y patronal, con el visto bueno del Gobierno –del que forma parte Belarra, otra vez– será del 5% este 2022, el 4,5% en 2023 y el 3,75% en 2024.

Podemos presentó este sábado el programa marco con el que va a concurrir a las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, donde contempla la creación de esa cadena de supermercados pública.

«En los últimos meses, hemos visto como los grandes supermercados privados se hacen de oro mientras la cesta de la compra no para de subir. Esto es posible porque operan en situación de cuasi oligopolio, con un 40 % de la cuota de mercado en manos de tan solo tres empresas», expone el documento.

Así, aboga por la «existencia de operadores públicos lo suficientemente potentes como para competir de tú a tú con los grandes supermercados privados» algo que «haría, en términos coloquiales, que se les acabase el chollo, pudiendo ofrecer precios más bajos a las familias y condiciones laborales más dignas a los trabajadores y trabajadoras, así como mejores precios a los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos locales». Asimismo, agrega, «se promoverán mecanismos para que el sector público pueda entrar en el ámbito de la distribución y generar, de este modo, un circuito alternativo partiendo desde la compra en origen».