Batalla campal contra la Ertzaintza en las fiestas de Bilbao: 14 detenidos y varios agentes heridos por lanzamiento de botellas

Catorce personas han sido detenidas en la madrugada de este domingo, en la última noche de las fiestas de Bilbao, acusadas de delitos de desórdenes públicos durante dos altercados registrados en dos puntos del barrio bilbaíno de Abando. Varios ertzainas han necesitado atención sanitaria.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el primero de los altercados tuvo lugar alrededor de las 5 de la madrugada de este domingo. La Ertzaintza recibió una llamada avisando de una pelea en dicho barrio. Los agentes fueron recibidos con lanzamientos de botellas por parte de 200 personas, lo que les obligó a hacer uso de material antidisturbios. Doce personas fueron detenidas por delitos de desórdenes públicos y trasladadas a dependencias policiales. Entre los arrestados hay cinco menores, de entre 15 y 17 años. Los policías sufrieron contusiones de diversa consideración y lesiones.

El segundo altercado tuvo lugar alrededor de las seis de la mañana. En este caso, dos jóvenes fueron detenidos acusados también de desórdenes públicos.

En un comunicado, el departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha condenado los hechos y ha instado a «rechazar comportamientos que pongan en riesgo la seguridad y la convivencia, y a no normalizar la falta de respeto y la violencia contra quienes trabajan por garantizar la seguridad de toda la ciudadanía».

«Una noche en la que se mezcla la fiesta con el consumo de alcohol y sustancias nunca debe terminar con la violación de esas normas. La fiesta y los distintos consumos nunca debe utilizarse como justificación de conductas violentas», se destaca en la nota.