Los barones del PP rechazan negociar la financiación con Sánchez en reuniones «bilaterales»

Los barones del PP rechazan de plano negociar la financiación autonómica con Pedro Sánchez en reuniones «bilaterales», según el plan que avanzó el jefe del Gobierno el miércoles en el arranque del curso político. De esta forma, en línea con lo expresado este jueves por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sus compañeros al frente de gobiernos regionales, según fuentes de estos gabinetes consultadas por OKDIARIO, sólo hablarán de financiación con Sánchez de manera «multilateral». Para otras cuestiones propias de cada comunidad, como en materia de infraestructuras, la agenda de los presidentes del PP para ir a Moncloa y reclamar mejoras, está disponible.

Esta unidad de acción y de respuesta al chantaje de Sánchez, que ha pactado con los separatistas catalanes negociar una independencia fiscal, la escenificarán este viernes los populares en un acto en el Palacete de los Duques de Pastrana en Madrid presidido por el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que tomará la palabra antes de los barones.

En su caso, Isabel Díaz Ayuso pidió a los presidentes autonómicos no «comprar la estrategia de Sánchez» después de que el líder socialista anunciara el miércoles que convocará a los barones del PP a mantener con ellos individualmente «una reunión de trabajo en Moncloa». «Se abre un tiempo de nuevos avances que sacaremos adelante con quienes estén dispuestos a arrimar el hombro», manifestó el secretario general del PSOE, que sigue sin poner fecha a la próxima Conferencia de Presidentes. Sólo ha dicho que será en Santander (Cantabria) y que el «tema central» será la vivienda.

Sin embargo, la postura del PP al respecto es clara. «Mientras no haya una Conferencia de Presidentes, los presidentes autonómicos no podemos sentarnos ante esta política mezquina a negociar nada», verbalizó Ayuso este jueves en la inauguración del curso político del PP de Madrid en Arganda del Rey.

«Hay una estrategia de intentar comprar a las comunidades del PP con dinero para dividirnos y blanquear la ruptura territorial que se está pergeñando. Una estrategia para que el PP y la postura de su líder, Alberto Núñez Feijóo, se diluya, que él no pinte nada y que no pueda mostrar el inmenso poder que los españoles le han dado en las urnas esa. Es la estrategia y de ahí las reuniones que se llaman bilaterales, como si fuéramos distintos Estados», subrayó Ayuso.

«Yo le pido a los presidentes autonómicos que si hay una reunión sea para ir todos juntos porque este Gobierno va a intentar sobornarnos uno a uno en La Moncloa y lo que pasa en Alicante, ha de importar en León, porque el futuro de Castilla-La Mancha nos ha de importar tanto como el de la Comunidad de Madrid», recalcó. Unas palabras que han secundado en las últimas horas los distintos gobiernos regionales del PP.

Por ejemplo, desde la Xunta que preside Alfonso Rueda destacan que «Galicia siempre ha defendido que la financiación debe abordarse de forma multilateral. Independientemente de eso, el presidente Rueda tiene solicitada desde que tomó posesión una reunión con el presidente Sánchez y sigue esperándola y reclamándola. Hay asuntos que requieren relaciones bilaterales y otros que exigen multilateralidad», precisan las fuentes oficiales consultadas.

De igual modo, fuentes del Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga inciden en que «lo que es de todos se tiene que decidir entre todos, por lo que a lo que Sánchez debería convocar a los presidentes autonómicos es a una conferencia de presidentes para hablar de financiación autonómica y explicar su pacto con los independentistas».

Ahora bien, añaden las fuentes, la presidenta de Cantabria tiene solicitada desde su investidura una reunión con el presidente del Gobierno. «Si la llama, irá porque está deseando poder trasladarle personalmente la agenda de reivindicaciones y la larga lista de asignaturas pendientes con la región, pero en ningún caso se va a sentar a negociar de manera bilateral cualquier cuestión relacionada con el sistema de financiación autonómica, que es un asunto que exige multilateralidad», remarcan las fuentes citadas. «Lo que es de todos se debe decidir entre todos y no entre dos, y eso es lo que queremos todos», apostillan.

Con la postura de Ayuso

De la misma manera, el Gobierno balear que preside Marga Prohens señala que «comparte la postura de Ayuso» y afirma que «los temas que afectan a todos, como es el caso de la financiación autonómica, se deben abordar en los foros donde estén todas las comunidades autónomas», apuntan fuentes oficiales de este Ejecutivo.

Desde el Govern recuerdan que Prohens mantuvo un encuentro con Sánchez en Palma el 31 de julio después de que el presidente mantuviera un despacho con el Rey en el Palacio de la Almudaina. En este encuentro, Prohens ya le dijo a Sánchez que la reforma del sistema de financiación autonómico debe llevarse a cabo de manera «conjunta» y le reiteró que «no puede aceptar una negociación bilateral con una comunidad autónoma» ni que «se rompa la solidaridad interregional y la caja única» del sistema de financiación. Desde el Govern desconocen si Sánchez incluirá a Baleares en esa supuesta ronda de reuniones «bilaterales».

Tampoco consta en la Junta de Extremadura petición formal alguna por parte del jefe del Gobierno para celebrar una reunión con su presidenta, María Guardiola. «En caso de que esto sucediese, acudiría a la reunión», indican fuentes autorizadas de la Junta. «Tenemos asuntos importantes que tratar que conciernen a todos los extremeños y ella misma he pedido mantener un encuentro, pero en más de un año como presidenta, ese encuentro no se ha producido. Eso es una anomalía democrática. No obstante, asuntos de Estado como el de la financiación tienen que abordarse en la Conferencia de Presidentes que solicitamos. La bilateralidad en asuntos de Estado que conciernen a todas las regiones no tiene cabida por respeto a la igualdad y la equidad», sentencian las fuentes.

Desde el Gobierno de Murcia, su presidente, Fernando López Miras, declaró que está dispuesto a verse con Sánchez, pero incidió en que «la financiación debe negociarse de forma multilateral». «Que no cuente con la Región de Murcia si lo que quieres es establecer una negociación bilateral con los territorios para perjudicar a unos frente a otros. Y estoy deseando que me convoque para sentarme con él y poder decirle esto a la cara», manifestó López Miras.

Asimismo, fuentes del Gobierno de Aragón afirmaron que Pedro Sánchez debe convocar de urgencia la Conferencia de Presidentes, como viene reclamando su presidente, Jorge Azcón. Además, estas fuentes indicaron que un asunto como la financiación, «que nos ocupa y preocupa a todos», debe tratarse en dicha Conferencia de Presidentes y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no en reuniones «bilaterales» en Moncloa.

«No es excusa»

En Castilla y León, el portavoz del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que el hecho de que Sánchez, haya propuesto esa ronda de reuniones «bilaterales» con todos los presidentes regionales «no es excusa para convocar la Conferencia de Presidentes que comprometió», en la que se deberán abordar cuestiones que «afectan a todos como la inmigración, la financiación autonómica y la necesidad de contratar personal sanitario».

Desde la Comunidad Valenciana, su presidente, Carlos Mazón, se expresó en contra del plan de Sánchez de abordar la financiación autonómica con reuniones «bilaterales». Con todo, también iría a La Moncloa pero para abordar otros asuntos apremiantes. «Como no va a ir si le llama el que nos debe 3.000 millones de la dependencia, 25 recortes al Tajo-Segura, el agua del lago de la Albufera o las ayudas a la cerámica», expresaron fuentes de Presidencia a este periódico.

«Inicio de curso, momento de reflexionar sobre lo que nos viene. Ante la ‘tendencia’ de favorecer solo a unos en detrimento de otros, me reafirmo en foros en los que se habla de unidad, se trabaja por el bien común, se comparte y se crece en conjunto. Así, sí», escribió Mazón en redes sociales, refiriéndose a foros como la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera. A estos mismos órganos compartidos se remitieron también fuentes de la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno. También el Gobierno de La Rioja de Diego Capellán ha exigido la convocatoria de la Conferencia de Presidentes -que debe celebrarse al menos dos veces al año- sin más dilaciones. La última fue en marzo de 2022.

Libertad de Génova

Entretanto, fuentes del Génova señalan que la dirección nacional del PP «respetará cualquier reunión entre nuestros presidentes autonómicos y cualquier miembro del Gobierno para abordar los asuntos que afecten a cada comunidad». «Nuestra confianza y respeto hacia nuestros representantes en las autonomías es absoluto, y todos ellos son firmes tanto en la defensa de sus territorios en su contundencia frente al chantaje que pretende Sánchez para buscar cómplices en sus cesiones al independentismo», sostienen los de Feijóo, dejando manos libres a sus barones.

«Son los presidentes autonómicos los responsables de fijar el nivel de relación institucional que consideren oportuno y Génova ni inducirá ni prohibirá ninguna reunión», aseguran.

Además, desde el PP denuncian que Sánchez se haya negado a recibir a algunos de estos presidentes y que «lleve casi un año sin convocar la Conferencia de Presidentes».

«Lo que es multilateral, no puede decidirse de forma bilateral», remarcan fuentes de Génova. «No se puede negociar entre unos excluyendo a otros», añaden sobre la independencia fiscal y el concierto catalán que Sánchez ha pactado con los secesionistas. «La solidaridad colectiva está en riesgo», alertan.

«Que Sánchez busque la división en el PSOE, no en el PP, donde todos vamos a una en la defensa de la igualdad entre territorios, de los servicios públicos y del Estado del Bienestar; Sánchez y sus socios apuestan por más embajadas y menos hospitales», remachan fuentes de Génova, recordando que los populares gobiernan en un 70% del mapa político español, aproximadamente.