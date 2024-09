Ayuso pide a los barones del PP que no se sienten con Sánchez si no les llama a «todos juntos»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a los presidentes autonómicos del PP que no se sienten de forma bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en caso de que les llame uno a uno para debatir sobre financiación autonómica. Pide que acudan «todos juntos» a negociar esta cuestión porque el dirigente socialista va a intentar «sobornarles uno a uno en La Moncloa». «Esto no va de dinero, va de España. Es un Gobierno que malgasta el dinero de todos», ha asegurado este jueves la presidenta madrileña en un acto celebrado por el PP de Madrid para el inicio del curso político en Arganda del Rey.

«Yo le pido a los presidentes autonómicos que si hay una reunión sea para ir todos juntos porque este Gobierno va a intentar sobornarnos uno a uno en La Moncloa», ha afirmado Ayuso, recalcando que el Gobierno de Sánchez va a llevar a cabo para el presente curso una «estrategia de intentar comprar a las comunidades», incluyendo a los 12 presidentes autonómicos del PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid sostiene que Sánchez busca «dividir» a las autonomías para «blanquear la ruptura territorial que se está pergeñando», en alusión al regalo fiscal del PSOE a Cataluña a cambio de que ERC votase a favor de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña.

La dirigente madrileña considera que el presidente del Gobierno quiere que los presidentes autonómicos del PP «se unan» a la estrategia de Pedro Sánchez para que la figura del líder de la formación y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, «se diluya».

«Yo le pido a los presidentes de las comunidades autónomas que no compren la estrategia de Sánchez y de su cómplice Montero, la reconocerán por ser la señora que, de tanto aplaudir, genera más energía eólica que todo el mundo», ha esgrimido Ayuso, en alusión a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

«No puedo hablar sólo de Madrid»

Isabel Díaz Ayuso ha defendido que ella se niega «a hablar sólo de Madrid» porque «lo que ocurra en cualquier rincón de España es cosa de todos». «Y mientras no haya una conferencia de Presidentes, los presidentes autonómicos no podemos sentarnos ante esta política mezquina a negociar nada. No podemos hablar de terruños. Quieren comprar nuestro futuro unidos», ha explicado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha remarcado que los ciudadanos les han elegido «para hacer lo correcto, no lo conveniente, y lo correcto, no lo nuestro». «El día que dejemos de entender que España está por encima de todo esto, cada comunidad autónoma se va a quedar sola y, por supuesto, va a quedar completamente empobrecida», ha señalado.

«Su estrategia es intentar comprar a las comunidades autónomas del PP con dinero para dividirnos entre nosotras, para blanquear la ruptura territorial que se está pergeñando y para que el PP y la postura de su líder, Alberto Núñez Feijóo, se diluya, que él no pinte nada y que no pueda mostrar el inmenso poder que los españoles le han dado en las urnas. Esa es la estrategia y de ahí las reuniones que se llaman bilaterales, como si fuéramos distintos estados. Ahora, cuando no nos ha recibido ni nos hemos reunido con el presidente, cuando hemos salido de las urnas», ha zanjado Ayuso.

«Ellos sí que van en Lamborghini»

Por último, Isabel Díaz Ayuso ha contestado a los «insultos a Madrid» que realizó por Pedro Sánchez este miércoles durante un acto con motivo de la apertura del nuevo curso político. «El Gobierno que trabaja para que los 16 consejeros de Illa, esos sí, vayan en lamborghinis y los currantes madrileños se queden atrapados a diario en los Cercanías que ellos gestionan», ha afirmado la dirigente del PP, después de que el jefe del Ejecutivo asegurase que Madrid «hace regalos fiscales a los más ricos en lugar de mejorar la vida de la clase media».

Pedro Sánchez afirmó que «Madrid ha derivado en el último año 1.000 millones de euros públicos a la Sanidad privada», a lo que Isabel Díaz Ayuso ha contestado que el dirigente socialista «vuelve a tratar a los ciudadanos como borregos», durante el acto organizado por el PP.

«El proyecto que habita La Moncloa que, por supuesto, no gobierna España nos lleva a un otoño convulso. Mezclan Presupuestos y el sistema de financiación con el modelo territorial que han elegido democráticamente todos los españoles, entregando la historia y la unidad de España a los que simplemente han vivido siempre de ella para acabar con ella», ha sostenido Ayuso.