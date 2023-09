Aznar acusa al Gobierno de "autócrata" por llamarle de "golpista"

José María Aznar ve propio de una «autocracia» que el PSOE y el resto de sus socios Frankenstein le hayan acusado de «golpista» por animar a los españoles a movilizarse de una manera civil y democrática contra una posible amnistía a los independentistas catalanes. El ex presidente del Gobierno ha explicado, además, que la acusaciones de fomentar un alzamiento o una rebelión, que le lanzaron la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, las considera, también, una reacción autocráticas, «de aquellos que consideran que todo aquel que no está de acuerdo con el que está en el Gobierno es antiespañol, fascista o golpista», ha considerado Aznar.

De esta manera, lejos de achantarse por los duros y airados ataques que ha recibido desde el lunes por parte de todo el espectro político de izquierdas, José María Aznar ha optado por ratificar todo lo que dijo durante su intervención. Tras recibir todo tipo de calificativos, el ex dirigente del PP Aznar se ha preguntado «qué talla moral y ética» tienen los miembros del Gobierno que le han acusado de incitar al golpismo «aun sabiendo» que su discurso no tenía esa pretensión. «No voy a perder el tiempo y no voy a contribuir ni un minuto a que se desvíe la atención, que es lo que pretenden», ha añadido en una entrevista en la Cadena COPE.

El presidente de FAES ha confirmado su deseo de que esta gran movilización, ya anunciada por el PP para el 24 de septiembre, porque cree al presidente del Gobierno en funciones «capaz de ceder». «Sánchez no es cautivo del separatismo, es cómplice. Podría elegir a otros socios, que para ellos son golpistas, pero no lo hace, prefiere pactar con los que han dado un golpe», ha lamentado José María Aznar. Al ser preguntado sobre su participación directa en ese «gran acto» que ya prepara Génova, el ex líder popular ha reconocido que no conoce, por ahora, los extremos de la movilización convocada, pero ha asegurado que «donde el Partido Popular me pide que yo vaya, yo por su puesto que voy a estar», ha confirmado Aznar.

El ex presidente Aznar ha insistido en que la amnistía sería un «elemento destructivo del sistema constitucional» y ha apelado a la «responsabilidad ciudadana» ante un «momento crítico», ya que ve a España en «riesgo existencial». Por este motivo, Aznar ha insistido en poner en marcha una movilización «civil y democrática» para mostrar el malestar que existe dentro de la mayor parte de la sociedad, «porque lo que está ocurriendo afecta a la mayoría de los españoles, que quieren que la Constitución siga siendo el pilar de convivencia en España», ha recordado el ex presidente del Gobierno.