Ayuso huye escaldada de Villacís: «Le recuerda mucho a Aguado»

Alberto Nuñez Feijóo ha tenido buen cuidado en no caer en el «error, inmenso error» de Pablo Casado cuando convencido por el inexportable Teodoro García Egea decidió echar un pulso para rebajar el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Por eso , el líder nacional del Partido Popular ha decidido que la negociación con la vicealcaldesa madrileña de Ciudadanos, Begoña Villacís, se lleve en el PP de Madrid que es donde corresponde. Ayuso huye como dirigente escaldada de todo lo que tiene que ver con dirigentes de Ciudadanos y el Partido Popular.

«Aquella experiencia del gobierno en coalición con Ignacio Aguado le hizo sufrir mucho hasta el punto que tuvo que disolver anticipadamente la Asamblea de Madrid y convocar elecciones para el 4 de mayo 2021 que se saldó con una victoria rutilante de la dirigente popular… Es normal que no quiera repetir esa experiencia porque entiende que Villacís y Aguado responde al mismo patrón político y personal…», señalan fuentes próximas a la lideresa de la Puerta del Sol.

En este sentido, subrayan estas fuentes, lo sustancial es contar con personas que aporten valor añadido al partido, no figurines que sólo buscan su propia promoción política como fue el caso de Aguado, que negoció en secreto con Iván Redondo, ex factótum de Pedro Sánchez en Moncloa hasta que fue decapitado sumariamente. Aguado intentó a toda costa, con la ayuda de la Telemadrid que dominaba José Pablo López (ex Trece) y hoy mandamás en RTVE, junto con su ex director de Informativos Jon Ariztimuño) y el ex consejo de Sanidad, Alberto Reyero.

«Este acusó a Díaz Ayuso de llevar a cabo un genocidio en las residencias de ancianos… Con esos precedentes se comprenderá fácilmente lo difícil que le resulta a la presidenta volver a tener que incorporar a dirigentes naranjas de ese tronío…». En el mismo sentido, Díaz Ayuso ya ha dicho claramente que «lo mejor de Ciudadanos hace tiempo que están conmigo», en clara referencia a la titular de la Consejería de Cultura y Deporte, la gallega Marta Rivera de la Cruz.