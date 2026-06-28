Ayuso ve «sospechosa» la falta de inspecciones fiscales en las «tramas de corrupción» del Gobierno y PSOE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no pasa por alto las tramas de corrupción que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE y ve «sospechoso» que no se haya producido «ningún tipo de inspección fiscal». Ayuso cree que es justo que se realicen este tipo de inspecciones por una cuestión de «objetividad y coherencia» y descarta que sea por «venganza», ya que su pareja sí estuvo investigada y sentó en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación -y multa económica- por la filtración del correo electrónico del novio de la presidenta madrileña.

Con tono conducente, cree que «es lo suyo» que se hagan inspecciones, «como es debido» y «como se hace en los entornos de los demás, pero no por una cuestión de venganza, sino por una cuestión de objetividad y coherencia», ha defendido la jefa del Ejecutivo autonómico.

«La verdad es que siempre ha sido sospechoso que, después de tantas tramas de corrupción como están aflorando en todos los juzgados por todo el país, jamás ninguna persona implicada en estas tramas, si tiene una relación personal con el Gobierno o con el Partido Socialista, tenga ningún tipo de inspección fiscal», ha manifestado desde Buitrago de Lozoya (Madrid) al ser preguntada por la decisión del juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, de ofrecer a la Agencia Tributaria personarse en la causa sobre las joyas halladas en el despacho del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

«Hay corrupción de Estado y una mafia organizada»

Isabel Díaz Ayuso ha señalado que «una trama está llevando a otras muchas» y alerta: «Hay corrupción de Estado y una mafia organizada, como bien dice el auto del juez, que está atacando los pilares del Estado, la separación de poderes y viciando los contrapesos democráticos».

«Lo mínimo es saber si hay dinero público ahí detrás y si estas personas a lo largo de estos años han podido beneficiarse de todo ello. Así que bienvenidas las inspecciones, pero creo que por una cuestión de transparencia, de objetividad y coherencia», insiste la presidenta madrileña.

Hacienda se centra en la pareja de Ayuso

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, se ha pronunciado en la misma línea que Ayuso y critica que la Agencia Tributaria ponga el foco en el novio de Ayuso, pero no haya abierto una inspección de oficio a Zapatero tras las joyas intervenidas en una caja fuerte de su despacho que fueron valoradas en 1,3 millones de euros.