Isabel Díaz Ayuso anuncia que llevará a los tribunales a varios políticos por haberla calumniado durante y después de la gestión de la pandemia. En concreto, se refiere a quienes la han acusado públicamente de ser «una asesina» por la situación vivida en las residencias de mayores durante la crisis sanitaria.

Ayuso deja claro que este tipo de ataques no pueden ampararse bajo el paraguas de la libertad de expresión, ya que, según afirma, se trata de una difamación grave que no sólo la afecta a ella, sino que ensucia la labor de miles de sanitarios y profesionales que, en sus palabras, «se dejaron la piel por salvar vidas».

Aunque no detalla todos los nombres, confirma que ya hay querellas en marcha —al menos tres— y apunta a antiguos dirigentes de Podemos y Sumar como responsables de estas campañas de desprestigio. Para la presidenta madrileña, el objetivo de estas acusaciones es claro: destruir su imagen, deshumanizarla y desmontar los logros políticos que, asegura, han consolidado a su gobierno.

PREGUNTA.- ¿Ya ha presentado la querella contra Reyes Maroto por llamarla «asesina»?

RESPUESTA.- Sí, ya están los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid trabajando en ello.

P.- ¿Va a perdonarla?

R.- No. No podemos dejarlo pasar. Porque eso no es libertad de expresión, es difamación. Se están imputando delitos. Y lo más grave: se acusa a profesionales que se dejaron la piel por salvar vidas, de ser cómplices de asesinatos. No hay nada más vil. Algunos políticos tendrán que responder ante los tribunales. Mientras tanto, yo seguiré centrada en mi trabajo, que es precisamente lo que intentan que no haga: distraerme.

P.- ¿Contra quién más se van a querellar?

R.- Sé que hay algunos ex ministros o ex diputados de Podemos y Sumar implicados, pero no tengo los nombres exactos ahora. Eso lo están gestionando los servicios jurídicos.

P.- ¿Son unas diez querellas?

R.- No tengo el número exacto. Sé que hay al menos tres en trámite de las que tengo conocimiento directo.

P.- ¿Y quiénes serían los otros dos?

R.- No lo recuerdo en este momento. Lo que sí sé es que la intención es hacerme daño. Buscan deslegitimar el proyecto que fortaleció a la Comunidad de Madrid, que nos llevó de 30 a 65 escaños. Fue la gestión de la pandemia y también la económica.

Y ahora lo que quieren es desmontarlo todo, paso a paso. Pretenden deshumanizarme, convertir mi figura en la de una mujer sin corazón, sin principios. Pero si yo me dejara arrastrar por esto, no podría hacer lo importante. Por eso son los servicios jurídicos, con criterio profesional y rigor jurídico, quienes están llevando adelante estas acciones. Ellos marcan dónde se cruzan las líneas.