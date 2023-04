Ayuso: «Lo de Echenique y el resto de la izquierda con la sanidad madrileña es pura hipocresía»

Mientras la izquierda utiliza la sanidad pública como batalla política contra Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña pone en valor el trabajo de los profesionales sanitarios y la vanguardia de una «sanidad de primera». Muy crítica, Ayuso responde en esta entrevista a quienes, como el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, la atacan mientras acuden a ella.

PREGUNTA.- Estos días hemos publicado en OKDIARIO el siguiente titular: «Echenique se cura de su neumonía en un hospital público madrileño de gestión privada de los que critica a Ayuso». Me gustaría que lo valorase desde el punto de vista de la coherencia, tan importante en la vida pública.

RESPUESTA.- Eso es muy propio de la izquierda: criticar por sistema todo lo que se hace en la Comunidad de Madrid, donde luego viven con tanto gusto. Y también demuestra que la realidad es tozuda. La sanidad de Madrid es de las mejores del mundo, la mejor de la Unión Europea, la que tiene menores listas de espera, la más generosa y la que atiende a ciudadanos de todos los rincones. Ésa es la realidad y luego está ese ataque furibundo de toda la izquierda por demagogia, hipocresía y porque son conscientes de que en estas elecciones se juegan todo su futuro y el de su gran líder, Pedro Sánchez, que sabe que después del 28 de mayo su proyecto está acabado.

P.- Los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero salieron adelante, afortunadamente, gracias a la sanidad pública madrileña. Dicen que es la peor sanidad pública, pero a ellos no les va demasiado mal.

R.- Es la sanidad más generosa, la única de España que opera de todos los trasplantes, la que está a la cabeza de las terapias más avanzadas y, sobre todo, a la que va un ciudadano cuando tiene un verdadero problema. Es una sanidad de primera. Pero, cuando les preguntas, ellos dicen que es gracias al personal sanitario, y es así. Pero nunca tiene que ver conmigo. Eso sí, si hay algo que supuestamente va mal, ahí sí. Es pura hipocresía. Pero luego bien que la utilizan, como el resto del sistema. También pasa con la educación, con todo.

P.- Sí, pero lo de Echenique ya es la paradoja, porque si alguien ha criticado esa colaboración público-privada, que tan bien funciona, ha sido Podemos y, más concretamente, él.

R.- Pero esto no lo ha dicho él, es que le han pillado. Si supiéramos la vida y obra de todos los políticos que se pasan el día dando lecciones veríamos cosas similares. Lo que pasa es que sólo unos somos escudriñados y perseguidos y otros se creen por encima del bien y del mal, como pasó con el bono social de Mónica García, o como pasa con la sanidad público-privada en las comunidades autónomas donde gobiernan los socialistas, como en Valencia, donde las derivaciones al sistema privado cada vez van a más, y es algo que no me parece mal si les está funcionando. ¿Quién soy yo para criticarlo? Lo único que pido es que no haya tanta hipocresía y señalamiento a lo público-privado, que implica un señalamiento a la empresa.