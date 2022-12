La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este sábado que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera «enfrentar la justicia con la democracia» y haya decidido que «ellos son los jueces, que son la ley y que son el Ejecutivo».

«Para que esos tintes autoritarios queden eclipsados lanzan tinta de calamar e intentar trasladar a los ciudadanos que somos todos iguales y que hay que ver cómo somos los políticos. Aquí lo que está habiendo es una irrupción en la separación de poderes», ha manifestado ante los periodistas tras participar en la X Asamblea Nacional de Los Pueblos Más Bonitos de España, en Chinchón.

A su parecer, con esto lo único que van a conseguir es «minar la convivencia de los españoles» cuando el principal objetivo del presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, debe ser «unir a España y no trasladar el caos de Cataluña al resto del país» porque electoralmente le interese.

«El deterioro democrático e institucional que está sufriendo España por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez es imperdonable, es un daño a España, un deterioro tal que no sé ni siquiera en inversiones, en comercio, en turismo cómo nos va a afectar… pero el presidente no puede permitir esto, no puede seguir haciendo este daño a España», ha concluido.