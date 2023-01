Ayuso denuncia la doble vara de medir de la izquierda con Griñán: «A Zaplana se le trató como una bestia»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la doble vara de medir de la izquierda en relación al trato humanitario que está recibiendo el ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán debido a su enfermedad. La líder regional ha recordado el caso de su colega de partido Eduardo Zaplana cuando fue encarcelado sin juicio mientras sufría de leucemia. «Fue tratado peor que una bestia» ha valorado Ayuso sobre el ex presidente de la Comunidad valenciana.

«Aún recuerdo, hablando ahora sobre el presidente Griñán y el trato humano que tiene que recibir, que sucedió con Eduardo Zaplana cuando sin juicio fue tratado peor que una bestia e iba a recibir sus sesiones de quimioterapia esposado y nadie nunca se puso en su lugar por razones humanas», ha dicho Ayuso durante el acto de presentación de candidatos autonómicos del Partido Popular en Zaragoza.

El caso Erial, que instruye el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, investiga a veinte personas, entre ellas los expresidentes de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana y José Luis Olivas y la familia Cotino, por el posible cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunidad Valenciana. La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años de prisión para Zaplana como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las ITV valencianas.

Griñán, por su parte, fue condenado a prisión por el caso de los ERES, pero esta semana la Audiencia de Sevilla ha acordado aplazar su ingreso en la cárcel hasta que concluyan las sesiones de radioterapia que debe recibir por el cáncer que se le ha diagnosticado recientemente.

En concreto el ex presidente de la Junta de Andalucía ha sido condenado a 6 años de cárcel por malversación en el caso de los ERE, sin embargo no entrará de momento en prisión. Así lo ha decidido la Audiencia Provincial de Sevilla después de considerar un informe del Instituto de Medicina Legal de Sevilla que recoge que por su enfermedad «no es conveniente» su encarcelamiento, debido al cáncer de próstata que padece. La Audiencia ha aplazado su ingreso en prisión mientras reciba el tratimiento. Ahora bien, el trato al dirigente socialista contrasta con el que recibió Eduardo Zaplana. El ex presidente de la Generalitat valenciana, en prisión preventiva durante 9 meses, salía una vez por semana de la cárcel para recibir la quimioterapia contra su cáncer.