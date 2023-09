Ayuso respalda el ‘¡Basta ya!’ de Aznar y anuncia que irá a la manifestación contra la amnistía

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se suma al «¡Basta ya!» que lanzó el ex presidente del Gobierno José María Aznar para llamar a la movilización social para «plantar cara con determinación» a la amnistía que los separatistas le piden al Gobierno de Pedro Sánchez para votar a favor de su investidura. Ayuso ha compartido el discurso íntegro de Aznar para darle su total apoyo.

El ex líder del PP afirmó que las negociaciones del PSOE con Junts suponen «la entrega del socialismo al secesionismo a cambio de mantener el poder» y «marca el punto de no retorno hacia la destrucción de la Constitución». Por ello, instó a los españoles a salir a las calles en las próximas semanas para protestar contra esta medida de gracia a los golpistas condenados por el 1-O. «No será la primera vez que la fortaleza de la sociedad española se pone a prueba. La involución, el terrorismo y la sedición han querido frustrar nuestra voluntad de convivir. Pues bien, hay que decir de nuevo: ¡Basta ya!», señaló este martes durante la inauguración en Madrid de un campus de la Fundación FAES que preside.

¡Basta ya! “España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de disolución nacional se consume.”https://t.co/vgKk7bHfFC — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 13, 2023

«Son tiempos dramáticos porque existe un riesgo cierto, existencial, para la continuidad de España como nación, como comunidad política de ciudadanos libres e iguales y como Estado bajo el imperio de la ley aplicada por jueces y tribunales independientes. Creo que España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de deconstrucción constitucional, que este proyecto de disolución nacional, se consume», sostuvo Aznar.

«Votos por impunidad»

Isabel Díaz Ayuso ya anunció que acudirá el próximo 8 de octubre a la manifestación que Sociedad Civil Catalana ha convocado en Barcelona contra la amnistía que piden los separatistas y contra un referéndum separatista en Cataluña. El lema de esta movilización es «No en mi nombre. Ni amnistía ni autodeterminación» y tiene como objetivo «dar voz a los ciudadanos catalanes y del resto de España que no están dispuestos a que sean objeto de negociación cuestiones que minarían el sistema democrático» de la Constitución.

La presidenta madrileña aseguró que no existe «mayor humillación» que conceder la amnistía a los dirigentes independentistas condenados por el 1-O en el Tribunal Supremo y acusó a Pedro Sánchez de cambiar «votos por impunidad». «Sánchez está dispuesto no sólo a perdonar de manera ilegal a quienes ni si quiera han pedido perdón, sino a tragar con la mentira de que España no es una democracia liberal con todas las garantía», señaló Ayuso este martes durante un desayuno informativo en Madrid.