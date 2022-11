La ayuda de los 200 euros para personas con menos de 14.000 euros de renta va a llegar a casi un millón y medio de españoles. La estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar chequevotos con los que captar las papeletas de ciudadanos a los que se beneficia de forma económica va avanzando de forma lenta pero segura.

Los datos de la Agencia Tributaria a los que ha tenido acceso OKDIARIO reflejan que hasta el 30 de septiembre de 2022 –último día para pedir esta ayuda directa de los 200 euros– se han recibido 1.318.794 solicitudes. Los datos están desglosados por provincia y Madrid (172.718), Barcelona (109.793), Sevilla (100.297) y Valencia (63.604) están a la cabeza. Sólo en la Comunidad de Madrid la población equivalente a ciudades como Castellón, Santander o Burgos han tramitado el expediente para recibir este pago directo del Ministerio de Hacienda. Se trata de datos oficiales descontando ya aquellas solicitudes duplicadas y las que han sido dadas de baja por los propios solicitantes.

Las estadísticas sobre esta ayuda directa de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos (14.000 euros o menos al año) y patrimonio (43.196 o menos) no están desglosadas por otros parámetros sobre edades de los peticionarios, los niveles más habituales de renta y de patrimonio. Aunque se trataría de información muy útil para radiografiar la imagen de la precariedad en España, el Gobierno no dispone de esa información. Aclara a OKDIARIO que sería necesario procesar información de diferentes fuentes y no están dispuestos a hacerlo. Por otra parte, apostillan que las solicitudes desde el País Vasco o Navarra se deniegan porque corresponde tramitarlas en las instituciones vascas y navarras.

Se trata de una paga adicional al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, no sin dificultades, el Gobierno está extendiendo por el país. En ese caso se han beneficiado más de 500.0000 individuos.

Otros

Esta ayuda se suma a otras muchas con las que Sánchez persiste en su estrategia de captar votantes a cambio de subvenciones. Para los jóvenes de 18 años, el Ministerio de Cultura y Deporte ha reservado 400 euros para artículos culturales. Ya se ha solicitado por cerca de 200.000 españoles. Para los jóvenes menores de 30 años se ha habilitado el bono al alquiler de 250 euros mensuales durante dos años (6.000 euros en total) que también beneficia a los propietarios, ya que muchos barajan subir los precios. Aunque la ayuda las gestionan las comunidades autónomas, por ejemplo, en Madrid la han pedido 30.000 jóvenes. No obstante, por las partidas presupuestarias disponibles sólo llegarán a un tercio parte del total. Del mismo modo, el Ejecutivo ha sacado la chequera con el transporte. A lo largo del año ha beneficiado a millones de españoles a través de la rebaja de la gasolina o descuentos en los bonos de los trenes y autobuses.

También Sánchez ha insistido en su hoja de ruta en cuidar especialmente a los jubilados para conseguir su voto. Los mayores españoles ven cómo año tras año se incrementa la pensión. Del mismo modo, otra bolsa de votantes prioritarios para el Ejecutivo del PSOE y Podemos es los funcionarios. A pesar de las estrecheces económicas que viven buena parte de los españoles, el Consejo de Ministros ha aprobado repetidas subidas de sus nóminas en un 2,5% sin contar pluses por productividad.