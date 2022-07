El autónomo que aplaude a Sánchez por los 20 céntimos de la gasolina es simpatizante del PSOE

El PSOE ha difundido un vídeo en el que trata de hacer propaganda sobre la rebaja de 20 céntimos por litro de carburante. El objetivo es intentar demostrar que el Gobierno de Pedro Sánchez «protege» y «beneficia» a la clase media y trabajadora. Para este vídeo, han escogido a Juan Carlos García, un sanitario que en redes sociales se define a sí mismo como «socialista» y que arremete contra PP y Vox.

Este simpatizante del PSOE es técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en la sanidad pública madrileña, tal y como revela él mismo. Los usuarios de las redes sociales han retratado a los socialistas por haber intentado camuflar a simpatizante socialista como un autónomo cualquiera.

«Yo es que vengo de Morata de Tajuña (Madrid). A mí me favorece sobre todo la medida del ahorro de 20 céntimos por litro de gasolina y cada vez que reposto, se nota bastante. El depósito de mi moto ronda los 3-4 euros de ahorro cada vez que lleno del depósito», explica Juan Carlos García en el vídeo difundido por el PSOE.

El sanitario ensalza a Pedro Sánchez por la frase ya manida de «que nadie se quede atrás». «Es evidente e irrefutable el esfuerzo económico y social que está haciendo el Gobierno, como bien dijo Pedro Sánchez, para que nadie se quede atrás con unas medidas que yo, por ejemplo, no he visto que se hayan tomado en otros países de Europa y que deberíamos de tener en cuenta, no sólo los 20 céntimos por litro de gasolina, sino la bombona de butano, el acuerdo entre España y Portugal para abaratar la electricidad, algo que va a beneficiar a muchos españoles», sostiene García.

Burlas

Este vídeo del PSOE ha provocado multitud de críticas y de burlas por haber utilizado a un sanitario que es conocido simpatizante de la formación. «Un perfecto desconocido elegido completamente al azar» o «Juan Carlos García, un sanitario al azar», han ironizado varios usuarios sobre este hecho.

Juan Carlos García, un sanitario al azar… pic.twitter.com/60B8IspJ4G — Paula 🇪🇦 (@paularguez) July 4, 2022

Sanitario

O

C

I

A

L

I

T

A

Voces contaminadas no, por favor. — Korleone (@Korleone41) July 5, 2022

Una perfecto desconocido elegido completamente al azar pic.twitter.com/kqIBu9xcjD — dovla (@dovIadiyo) July 5, 2022

Se tiraron semanas buscando a un autónomo favorable al gobierno para el spot, y al final lo único que encontraron fue a un militante del PSOE enfermero de un hospital público con pedazo de motaca que está feliz de que Sanxe pague con nuestros impuestos 20 cts por litro de gasofa. https://t.co/jwTyyNz5sr — Fray Josepho (@FrayJosepho) July 5, 2022

Pero si estaba en contra de los 20 céntimos jaja saludos. https://t.co/o7zZMOgomC pic.twitter.com/tQPoqnXRwB — Izzy (@izzygirl86) July 5, 2022

– Precio litro gasolina 2018 (PP): 1.20 €

– Precio litro gasolina 2022 (PSOE): 2.30 € – 0.20 € = 2.10 € Gracias PSOE. — Marcos (@Kerubbin) July 4, 2022

Baja veinte céntimos pero sube a 2,20 ahorro👍🏼 — gabo USC hater (@Gaboracin) July 4, 2022

Elijamos un testimonio al azar para hablar sobre las medidas de Pedro Sánchez…

Uy, qué casualidad. pic.twitter.com/34yJIjEQW1 — August Landmesser (@canete707) July 5, 2022

Un sanitario DEL PARTIDO y hasta en una LISTA ELECTORAL!!!

Sois MUY SINVERGÜENZAS, subís el nivel por días. Estáis evolucionando muy rápido hacia repúblicas bananeras. — Piske (@Piskeante00) July 5, 2022

Buajajajajaja, además «sanitario». Lleváis la publicidad a un nuevo nivel. — ⚫Zar Di Nilla 🐟⁉ #GoneMaverick (@Zardi_Nilla) July 4, 2022

Sanitario.

Y con carnet del partido

He visto pelis de A todo gas más creíbles. Hay que currarse un poco más los vídeos, nanos — Tuitea y vencerás (@tuiteayvenceras) July 5, 2022

Que notición !!! Juan Carlos se va a comprar un apartamento en Gandía con lo que se ahorra en gasolina para la Scooter ( igual se hace todos días la ruta Madrid – Amsterdam)

No se si tirar cohetes fíjate ! — iñaki (@iaki66943105) July 5, 2022