El audio del alcalde socialista de Mérida enchufando a los suyos: «En fraude de ley estamos muchos aquí»

El alcalde de Mérida, el socialista Antonio Rodríguez Osuna, ha aparecido en un audio en redes sociales repartiendo puestos de trabajo en el Ayuntamiento y admitiendo: «En fraude de ley estamos mucha gente aquí».

En una conversación con un ex trabajador municipal, el regidor del partido de Pedro Sánchez admite que ha realizado «favores a gente del partido para trabajar durante un tiempo» en el Ayuntamiento de la capital extremeña, al tiempo que advierte de que «quien denuncie no trabajará ni de alguacil», puede escucharse en el audio que circula por las redes sociales.

Antonio Rodríguez Osuna afirma que «antes la gente estaba en fraude de ley sin concurso-oposición y no pasaba nada, pero ahora tiene responsabilidad patrimonial». Además, añade que «si dentro de tres años entra un alcalde» y le «denuncia en el juzgado», tiene que «estar pagando todos los putos años que ha estado entrando ahí (en el Ayuntamiento) a trabajar todo el mundo». «No lo paga el trabajador, lo pago yo», señala.

En este contexto, Rodríguez Osuna no duda además en arremeter contra los sindicatos: «Los sindicatos son muy listos, no ponen nunca la cara, nada más que la boca, y el que se va al ‘trullo’ soy yo y no iré al trullo por nadie», señala a su interlocutor.

En un pasaje de la conversación, el alcalde de la formación del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pone en alerta al ex trabajador que sobre próximas convocatorias de planes de empleo e incluso le instruye sobre cómo acceder a estos puestos pertenecientes al Ayuntamiento, diciéndole que «hay muchas fórmulas, te das de alta como autónomo o a través de una empresa se hace un contrato y un punto’». Caciquismo en estado puro.

«Nos chantajeó»

El alcalde socialista de Mérida ha comparecido en rueda de prensa en el Consistorio donde ha manifestado que «el trabajador (que se escucha en el audio) nos chantajeó para que lo hiciéramos fijo». «Con mi gobierno, en el Ayuntamiento no va a entrar nadie a trabajar por la puerta de atrás», ha asegurado presentándose como víctima.

Con todo, y pese a lo revelador del audio que compromete a Rodríguez Osuna, el regidor ha esgrimido este jueves que «en el Ayuntamiento tenemos la sana costumbre de que no hacemos nada que no tenga informes de legalidad, firmas de funcionarios…», ha alegado.

«Esto es temporal, la política pasa. Hoy somos alcaldes, mañana no, y lo que yo no quiero ni quiere nadie en mi equipo es que cuando no estemos, alguien nos pueda decir que hemos hecho algo irregular», ha manifestado.

De hecho, incluso ha pasado al contraataque diciendo con tono desafiante: «Irregular, cero; chantaje y amenazas, cero; el que sea que crea que este equipo o este Gobierno está pendiente de las amenazas y los chantajes, está perdido», ha apostillado el candidato del PSOE a la reelección en Mérida en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.