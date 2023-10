Asistentes a la manifestación contra Israel echan a empujones a un reportero de OKDIARIO

Varias de las personas que han participado en la manifestación contra Israel que se ha celebrado este domingo en Madrid han echado al reportero de OKDIARIO que trataba de cubrir esta protesta. Además, uno de ellos le ha dado varios empujones mientras le pedía «el carné de prensa». En la manifestación y han participado cuatro ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, los de su ala comunista: la vicepresidenta primera Yolanda Díaz, Ione Belarra, Irene Montero y Alberto Garzón.

En el vídeo que acompaña a estas líneas se aprecia cómo uno de los activistas de izquierdas que supuestamente formaba parte de la organización de la protesta, un español enfundado en el típico pañuelo palestino, se acerca al reportero de OKDIARIO Rodrigo Villar y le exige que se identifique. Arrogándose una autoridad como si fuera un agente policial, este activista insistió en exigirle que le mostrara el carné de prensa y le impidió hacer su trabajo. Ajeno al derecho a la libertad de información y a que la marcha se estaba produciendo en plena vía pública, ese individuo persistió en expulsar al periodista para que no pudiera seguir grabando ni cubriendo informativamente esa marcha.

En un momento determinado, a ese activista se le suma otra joven, también una española que exhibía el pañuelo palestino, quien secundó las tesis sectarias de su compañero. El periodista subrayó que no tenía ninguna obligación en identificarse ante quien no es un agente de la autoridad y que estaba realizando su trabajo en la vía pública, de la que nadie puede ser expulsado por unos manifestantes. El activista hizo caso omiso e insistió en que no podía seguir grabando y, tras un intenso tira y afloja verbal, aceptó que en el mejor de los casos permaneciera apartado, en la acera, arrogándose autoridad para decidir quién podía ocupar la calzada.

«Hamás no es terrorista»

En la marcha en la que estuvo el ala comunista del Gobierno cundió la tesis general de que Hamás no es una organización terrorista, hasta el punto de negar lo evidente: la matanza y secuestro de cientos de civiles judíos el pasado 7 de octubre en Israel. «La información que me llega no me genera mucha confianza, con lo cual omito valorarlo», se despachó una manifestante al ser preguntada por la masacre que infligieron los terroristas de Hamás y que ha provocado la guerra defensiva desplegada por Israel contra el nido de esa organización, Gaza.

En similar sentido, una joven manifestante afirmó que los datos sobre esa matanza es «publicidad engañosa de Israel», al tiempo que se negó a definir a Hamás como organización terrorista. «No considero que sea terrorismo sino respuesta a lo que está haciendo Israel», afirmó otra activista. Otra de las mujeres que se manifestaron y que fueron entrevistadas por OKDIARIO afirmó que «movimiento de liberación nacional, yo ni mucho menos considero a Hamás una organización terrorista». Y otra manifestante llegó a asegurar que Hamás es «una organización terrorista financiada por Israel».

Gritos antisemitas

En la manifestación, a la que ha el ala comunista del Gobierno, se han escuchado numerosos gritos antisemitas como «¡Israel asesino!» o «¡Gaza será la tumba del sionismo!».

Los asistentes a esta protesta también han gritado en diversas ocasiones «¡Allahu Akbar!» (Dios es grande), una proclama que utilizan los terroristas antes de cometer atentados y «¡Desde el río hasta el mar Palestina vencerá!».

Esta manifestación ha sido convocada bajo el lema No a la barbarie. No a la guerra. Alto el fuego por activistas palestinos, colectivos pro-Hamás y ONG en contra del «genocidio» de Israel.

Díaz, Montero y Belarra

A esta protesta han acudido la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz; la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero; y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones, Ione Belarra.

En concreto, la también líder de Sumar ha pedido el alto al fuego «inmediato» en Gaza y ha denunciado la vulneración «flagrante» del derecho internacional de Israel y ha aseverado que los Derechos Humanos «no son relativizables y la legalidad internacional tampoco».

«Todos clamamos por el alto al fuego inmediato en Gaza. Es un llamamiento que se realiza desde todo el mundo. Pedimos que cese el fuego y se haga con urgencia», ha señalado antes del inicio de la manifestación en apoyo a Palestina que se ha celebrado este domingo en Madrid.

Asimismo, ha manifestado que «es evidente que Israel está cometiendo crímenes de guerra y cuando hablamos de esto nos referimos a la depuración de responsabilidades jurídicas y estamos hablando de vulneración de la legalidad internacional. No hay dobles varas», ha indicado.

Por su parte, Belarra ha hablado de «limpieza étnica» y ha cargado contra Pedro Sánchez y otros líderes europeos porque «no están a la altura de la gravedad de las circunstancias».

«Europa va a pagar muy cara esta hipocresía de ir pregonando los derechos humanos en todo el mundo y después cuando hay que dar la cara, cuando hay que estar a la altura, no hacer absolutamente nada», ha sentenciado.