Hoy, en LA ANTORCHA, analizamos con Jaime González y Sergio Fidalgo la vuelta a España del Rey Juan Carlos. Nadia Calviño y Yolanda Díaz repiten la cantinela de Sánchez y le piden explicaciones. Las que Sánchez no da sobre el CNI o los negocios de sus padres. Las que Calviño no da sobre el negocio de su marido con los fondos europeos. O las que Yolanda Díaz no le pide a Ada Colau, que, hoy mismo, anuncia, pese a estar imputada, que se presentará a la reelección.

El CIS de Tezanos, por cierto, asegura que Díaz es el líder político más valorado. Tezanos sostiene al PSOE de su jefe Sánchez en el primer lugar del barómetro de abril y confirma la subida del PP de Feijóo y la velocidad de crucero en ascenso de Vox, ya cerca del 17% del voto.