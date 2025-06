El ‘antimilitarista’ Sánchez da 3.500 millones extra a Defensa y recorta 1.050 a Educación y empleo

Pedro Sánchez compareció este domingo para, con vehemencia, presumir de que no aumentará significativamente el gasto militar como le exigía la OTAN y que lo hace, como motivo fundamental, para no sacrificar «el Estado del bienestar», las políticas sociales y las «clases medias trabajadores». No va a cumplir con lo que la OTAN le exigía de aumento del gasto en Defensa, pero sus palabras de este domingo chocan también con lo que él mismo acaba de hacer: en apenas cuatro meses, ha engordado el presupuesto militar con 3.500 millones de euros extra, por encima de lo que aparecía en las cuentas del Estado el 1 de enero.

A la par, el Gobierno PSOE-Sumar que preside Sánchez ha asestado un severo recorte a Educación y a políticas directamente relacionadas con la generación de empleo: más de 1.000 millones de tijeretazo, pese a que goza de unos ingresos récord por impuestos y por las multimillonarias inyecciones que España recibe de la UE a través de los fondos Next Generation.

De ninguna de estas cifras habló Sánchez en la comparecencia que hizo en Moncloa este domingo sin someterse a preguntas de los periodistas. Fue una retransmisión breve en la que se dedicó a presumir de que mantendrá en cintura el gasto en Defensa porque, de lo contrario –dijo–, se verían muy perjudicadas las políticas sociales, los subsidios, las pensiones y la presión fiscal de los ciudadanos.

La realidad, sin embargo, es que Sánchez ha optado en los últimos meses por retirar dinero de los presupuestos estatales de Educación y de partidas que fomentan directamente el empleo.

Así, según la contabilidad oficial del Gobierno supervisada por la Intervención General del Estado (Ministerio de Hacienda), en cuatro meses -del 1 de enero al 30 de abril- el Ejecutivo PSOE-Sumar ha ido moviendo partidas con modificaciones presupuestarias que no han pasado por el Congreso.

Al calor del fuerte aumento de ingresos de los que disfruta el Gobierno de Sánchez, del 1 de enero al 30 de abril pasados –última contabilidad certificada por la Intervención del Estado– el presupuesto de Defensa ha pasado de poco más de 10.000 millones de euros con que estaba dotado el 1 de enero a rozar los 14.000 millones el 30 de abril. Exactamente, un incremento de 3.547 millones en sólo cuatro meses.

A la par, en el mismo tiempo, el presupuesto de Educación –que gestiona la ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría– ha sido recortado en 891,5 millones; el dedicado a apoyar comercio, turismo y pymes ha sido reducido en 114,7 millones; y el presupuesto de Fomento del Empleo ha sufrido un tijeretazo de 44,5 millones.

Nutre más a Defensa que a Vivienda

Otro dato comparativo relevante: con España sufriendo a lo grande el problema de la vivienda, el aumento de ingresos de los que disfruta el Gobierno lo ha aprovechado para inyectar mucho más dinero extra a Defensa que a las políticas de vivienda. Éstas han sido reforzadas con 2.709 millones de euros –está por ver cuánto se ejecuta realmente–, 838 millones menos que el aumento presupuestario que el Gobierno ha dedicado a Defensa.

Todas estas transferencias presupuestarias, que ponen en evidencia el vehemente discurso que Pedro Sánchez lanzó este domingo desde La Moncloa, chocan igualmente con el guión de Sumar. No consta que los de Yolanda Díaz, socios de Gobierno, hayan puesto reparo alguno a estas modificaciones presupuestarias que han primado claramente a Defensa por encima de las políticas de vivienda y en detrimento de las partidas dedicadas a Educación, fomento del empleo y apoyo al comercio, turismo y pymes.