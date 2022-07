La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha mostrado este martes en el Pleno de Cibeles la fotografía de la ministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), de viaje en Nueva York «pasándoselo bomba mientras el 43% de los españoles cancelando sus vacaciones».

Durante el debate sobre el estado de la ciudad, Andrea Levy ha expuesto ante las bancadas de Más Madrid y PSOE: «Les daré dos ejemplos muy rápidos de los que hoy son sus referentes en la izquierda». «¿Ustedes creen acertada esta foto de una ministra y su equipo pasándoselo bomba en Times Square, en Nueva York, cuando el 43% de los españoles ha cambiado de planes o cancela vacaciones por la subida de precios?», ha lanzado.

Por otra parte, ha cargado contra el líder de Más País, Íñigo Errejón. «O esta foto del señor Errejón, de Más Madrid, que son ustedes, que hace alarde de su dominio de la parrilla, en barbacoas de lujo, cuando España sufre la mayor subida en el precio de los alimentos en casi 30 años».

«Estas dos fotos muestran que han perdido la conexión emocional con los suyos. Hacen todo lo que critican en los demás. Una izquierda snob y desnortada que ha perdido a todos sus referentes. Es que ustedes ya no hacen políticas de izquierda, sino que hacen la política del cinismo y la gente ya se ha cansado. Por eso, la única baza que les queda es la mentira y el ruido artificial mediático», ha reprochado la edil popular.

A continuación, Andrea Levy ha afeado que la izquierda ha organizado una comisión de investigación sobre presuntos casos de espionajes que no han quedado probados. «Se han inventado supuestas intrigas, que han quedado en nada. Propaganda, la única arma que les queda. Campañas sin fundamento, acusaciones torticeras y cacerías falsas que, a lo largo de este último año, han agitado sin éxito contra de este equipo de Gobierno ¿Y saben lo que han demostrado? Su impotencia. Que están hablando solos. Que la calle, que creían suya, les da la espalda», ha lamentado.

La estrecha colaboradora de José Luis Martínez-Almeida ha sentenciado: «Han acreditado la desorientación estructural de la izquierda. Una izquierda moralista que se empeña en dictar a los ciudadanos lo que tienen que decir, lo que tienen que pensar, y cómo deben vivir. Y que les regaña cuando la ciudadanía no hace, no piensa o no vive como ustedes quieren. Pero los madrileños, lo han demostrado muchas veces que no les gusta que les regañen». «Tampoco les gusta que les pongan etiquetas o les obliguen a militar en colectivos. Madrid es una ciudad libre, y ustedes han demostrado no conocerla», ha concluido Andrea Levy.