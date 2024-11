El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchís, ha señalado este martes a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana por no haberles avisado de que la DANA, que se inició el pasado 29 de octubre, iba a provocar el desbordamiento de los ríos. «Yo recibí una llamada a mediodía, diciendo que estaban atentos al río, que se iban a reunir y que al acabar la reunión nos iban a llamar», ha asegurado. Sin embargo, ha indicado que «nadie avisó» del elevado riesgo y todavía sigue esperando esa llamada: «Y esa llamada fue de la Delegación del Gobierno».

El municipio es uno de los afectados por la peor DANA del Siglo. Se trata de una ciudad Ribera Alta de la provincia de Valencia, con más de 27.000 habitantes, de los que, hasta ahora, siete han perdido la vida por esta gota fría. Aun así, el primer edil ha subrayado que «no es cuestión de buscar responsables» porque «esto es una calamidad». Sanchís ha instado a «mantener la serenidad», aunque ha transmitido que entiende los «momentos de rabia y desolación».

«Nos hemos sentido muy solos», ha reconocido. Y es que, aunque ha admitido que «no se puede controlar que se desbordase el río», ha afeado que «nadie avisó de que se iba a liberar agua del pantano de Forata y que se iba a incrementar los caudales».

Por voluntad propia, cuando sólo había alerta amarilla de la AEMET (Agencia Española de Meteorología), convocaron «su plan municipal de emergencias el domingo a las once de la mañana porque la previsión era de lluvias torrenciales». Desde el consistorio tienen en cuenta que la ciudad acumula aguas «porque es muy llana» y «porque el alcantarillado no está preparado para soportar lluvias torrenciales». Todo ello solamente «en previsión de unas simples lluvias torrenciales». «¿Nadie podía avisar de que el río se iba a desbordar? ¿Nadie lo sabía?», ha puntualizado el alcalde de Algemesí.

«Nadie ha venido a defendernos»

«Yo recibí una llamada a mediodía, diciendo que estaban atentos al río, que se iban a reunir y que al acabar la reunión nos iban a llamar», ha rememorado. Y ha recriminado a las autoridades que aún está «esperando esa llamada». «Esa llamada fue de la Delegación de Gobierno», ha señalado el primer edil. «No he querido echar el muerto ni a unos y a otros, porque todos tienen su parte que recoger y no voy a defender a nadie, ni a los míos, ni a los contrarios, porque aquí nadie ha venido a defendernos a nosotros», ha aclarado.

Sanchís ha asegurado que es «un simple alcalde» y que sólo cuenta con «simples concejales». «Nuestras armas estos días han sido nuestros teléfonos móviles, nuestros policías locales y mi brigada municipal», ha indicado. Y se ha quejado de que no tiene «UME, camiones o palas excavadoras». «Mis coches policiales se fundieron la primera noche», ha confesado el político del Partido Popular en una entrevista en TVE.

Además, ha criticado que se haya centrado el foco en el rifirrafe político: «Escuchar estos debates nos quema a los responsables y a los vecinos». «Esto no se podía evitar, pero sí se podía haber avisado con más antelación», ha aseverado. En aquel momento, ha insistido en que pudieron «empezar a avisar cuando había dos palmos de agua de inundación». «Si no llegamos a avisar no sabremos las víctimas que hubiésemos lamentado», ha sentenciado.