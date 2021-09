El ex secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, ha declarado este martes en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por agredir supuestamente a un agente de la Policía Nacional durante una protesta en 2014 en La Laguna (Tenerife). En su defensa ha asegurado que esta causa se trata de «un montaje policial». «Es imposible. Yo nunca he agredido a ningún agente», ha afirmado.

«Hay un montaje policial con intención de recriminar a determinadas caras del activismo social en la isla», ha asegurado Alberto Rodríguez durante su interrogatorio. El también diputado podemita está siendo investigado por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y otro leve de lesiones.

El fiscal le ha preguntado por qué el presunto agente agredido le acusa de haberle dado una patada, a lo que Rodríguez ha respondido que es algo que «pasa con normalidad». El ex ‘número tres’ de Podemos considera que la acusación está basada en una persecución policial. «Hay determinadas listas con perfiles visibles en los movimientos sociales y cuando hay una manifestación de este tipo… Ocurre con desgraciada normalidad», ha sostenido.

La Fiscalía pedía en un principio una pena de seis meses de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo por el tiempo de condena y una multa de 180 euros, así como una indemnización de 250 euros para el policía al que supuestamente pateó en 2014. El Ministerio Público ha acordado rebajar esta petición y ahora solicita una condena de tres meses y 10 días de cárcel por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad.

La patada fue «voluntaria»

El agente supuestamente agredido también ha declarado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y ha ratificado que el ex dirigente podemita le propinó una patada en la rodilla izquierda durante una manifestación en en 2014 en La Laguna (Tenerife).

«Estábamos haciendo línea porque había compañeros reduciendo a otros detenidos -durante la manifestación- y su intención -la de Rodríguez- era soltar a otros detenidos. Querían acceder a donde estaban. Nosotros guardábamos la línea, y en el amago de intentar recibo el golpe», ha asegurado el agente durante el interrogatorio realizado por la defensa del diputado de Podemos.

El policía ha reconocido que dentro del cuerpo ya conocían a Alberto Rodríguez de anteriores manifestaciones en las que había participado: «Iba a muchas y ya le conocíamos». El supuesto agredido ha revelado que no quiso detenerle en aquel momento porque «mucha gente y su subgrupo tenía que mantener la posición». La Policía se encontraba conteniendo a los manifestantes para que no accedieran del vallado que se había colocado con motivo del acto que se celebró ese día y en el que participó el que fuera ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.

La patada de Rodríguez al agente fue «voluntaria», según ha declarado el propio policía, y que si bien en un informe médico posterior se apuntaba a una lesión en el dedo de la mano derecha también, ese extremo no lo recordaba bien.

«¿No tenía síntomas inflamatorios?», le ha preguntado la defensa del ex dirigente podemita, a lo que ha contestado que cuando se quitó el pantalón tenía la zona «un poco enrojecida y por la noche ya no tenía nada». Sin embargo, ha señalado que no necesitó cinco días de curación, que no le reconoció ningún médico forense, «sólo la doctora de urgencias».