El adelanto electoral de Pedro Sánchez quita presión al PP de Alberto Núñez Feijóo porque podrá cerrar los pactos con Vox después del 23 de julio, teniendo en cuenta que la izquierda atacará a los populares por sus posibles alianzas con «la ultraderecha». Así lo sostienen fuentes del PP recordando que no hay ninguna fecha única para la formación de gobiernos autonómicos, a diferencia de los Ayuntamientos (17 de junio) donde gobierna la lista más votada si no hay mayoría absoluta. De este modo, si el PP y Vox no se ponen de acuerdo antes del 23J para cerrar pactos de gobernabilidad (desde fuera) o de coalición antes de las generales en la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Cantabria, Aragón y Extremadura, podrán seguir negociando tras las elecciones generales.

Ahí están en la hemeroteca los casos, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid tras las elecciones autonómicas de mayo de 2019, en las que Isabel Díaz Ayuso acabó siendo investida el 14 de agosto con el apoyo de Ciudadanos y Vox. De hecho, tomó posesión el 19 de agosto. Sin embargo, con anterioridad, el 10 de julio de 2019 llegó a convocarse un Pleno de investidura sin candidato, pues Ayuso no había reunido todavía los apoyos de Ciudadanos y Vox. Este hecho sí se produjo en la tercera ronda de contactos que promovió el entonces presidente de la Asamblea, Juan Trinidad.

Otro antecedente bastante ilustrativo es lo que aconteció en La Rioja con la llegada al Gobierno autonómico de la socialista Concepción Andreu, que ahora ha sido desalojada por la mayoría absoluta de la candidatura del PP encabezada por el ex consejero Gonzalo Capellán. Tras las elecciones autonómicas de mayo de 2019, Andreu no fue investida hasta el 27 de agosto, ya que en el Pleno de julio convocado para tal efecto no logró la mayoría necesaria al no contar con el apoyo de la diputada de Podemos, partido que pedía formar parte del Consejo de Gobierno, al que acabó accediendo. El Gobierno riojano fue el último en formarse tras las autonómicas del 26 de mayo de 2019.

«Respetuosa»

En su comparecencia de este lunes en Génova tras la reunión del Comité de Dirección, Feijóo reveló que había hablado con el líder de Vox, Santiago Abascal, y que ambos se habían felicitado por el resultado cosechado. Sin embargo, según fuentes del PP, sendos dirigentes no entraron «ni un centímetro» en abordar posibles pactos en las seis comunidades donde el PP necesita a Vox para sacar adelante la legislatura.

Las mismas fuentes apuntaron que Feijóo ha pedido a los barones y sus juntas directivas un análisis de la situación postelectoral en sus comunidades ante posibles pactos con Vox. Unos informes, añaden tales fuentes, que luego serán estudiados por Génova, si bien el líder del PP avanzó públicamente que la dirección nacional será «respetuosa» con las competencias de los territorios a la hora de conformar gobiernos y realizar pactos postelectorales.

Horas antes, en su declaración institucional (sin preguntas) improvisada en Moncloa, el propio Sánchez reconoció que una de las razones de este adelanto electoral ha sido asistir a unos comicios en los que, según su vaticinio y adelantándose a posibles pactos, «numerosas instituciones pasarán a estar administradas por nuevas mayorías conformadas por PP y Vox».