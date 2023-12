Adanero: “Me expulsaron de UPN por decir que PSOE y Bildu pactarían”

«Me expulsaron de UPN por decir que PSOE y Bildu pactarían». Lo recuerda Carlos García Adanero, hoy diputado del PP en el Congreso y portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Pamplona. El PSOE va a apoyar el día 28 la moción de censura presentada por Bildu para que el bilduetarra Joseba Asiron desbanque a la alcaldesa de UPN, Cristina Ibarrola. El desencuentro de Adanero y de Sergio Sayas con el presidente de UPN, José Javier Esparza, viene de la famosa votación de la reforma laboral de Sánchez en el Congreso, que, finalmente, salvó el voto de Alberto Casero, del PP.

Esparza creyó que, salvando a Sánchez en el Congreso, el PSOE navarro de María Chivite pactaría con UPN. Adanero y Salas se negaron a votar en favor de Sánchez porque tenían claro que sólo les estaba utilizando para salvar la reforma laboral y que el PSOE nunca pactaría con UPN en Navarra porque el socio elegido por Sánchez era Bildu. Esparza les expulsó de UPN. El tiempo ha dado la razón a Adanero y Salas.

Pregunta.- No le ha sorprendido, supongo, el pacto PSOE-Bildu en Pamplona.

Respuesta.- En absoluto. Ya dije en campaña que la lista más votada en Pamplona no iba a gobernar. Era una cuestión de bloques. O ganaba el centro derecha o los de la banda de Sánchez. Y ellos sacaron más votos. Era evidente que el acuerdo que tiene Sánchez con todos ellos, incluido Bildu, lo iban a llevar a cabo también en Pamplona. No iba a ser una excepción. Al convocar las generales, paralizaron también el Gobierno de Navarra hasta el 23 de julio. Y, a partir de ahí, era cuestión de tiempo. Forma parte de los acuerdos que tiene con el PSOE con Bildu desde la moción de censura de Sánchez en 2018

P.- A usted lo echaron de UPN por decir que esto iba a pasar.

R.- Cuando la reforma laboral ya lo dije. Sánchez ya había elegido sus socios y Bildu era socio prioritario. Y por decir eso fui expulsado. Ahora se llevan las manos a la cabeza por lo malos que son los del PSOE. Pero si el PSOE eligió sus socios. Por mucho que le hagas la pelota al PSOE y le digas que quieres dialogar con ellos, etcétera… ¡Que no te quieren! Sus socios son Bildu, Esquerra, Junts… pero UPN, en ningún caso, salvo que te necesite, como ocurrió para salvarle la reforma laboral. Era decirnos «sálvame hoy, que mañana volveré con Bildu». No me alegro de que el tiempo me dé la razón. Es una barbaridad y un despropósito tener como alcalde de Pamplona [Joseba Asiron] a quien no ha condenado el terrorismo de ETA y se siente satisfecho con su acción criminal. Por desgracia, el tiempo nos ha dado la razón.

P.- Un concejal de Asiron, Joxe Abaurrea, de Sortu, se negó a condenar el asesinato de Tomás Caballero siendo concejal de Herri Batasuna y ha sido condenado por agredir a tres mujeres

R- Era compañero de Tomás Caballero en el ayuntamiento cuando fue asesinado. El tema no es lo que hace Batasuna o Bildu. Lo han hecho toda la vida. El tema es que el PSOE los tiene como socios prioritarios. A los que denunciamos esto nos expulsaron del partido.

P.- ¿Qué le diría a José Javier Esparza, presidente de UPN?

R.- Nada. Tampoco es el momento ahora porque el tema es suficientemente serio. Pero no se puede tomar el pelo a la gente. Era una evidencia. Como decía Albert Rivera: la banda de Sánchez. También ganó Feijóo y todos sabíamos que, si Sánchez sumaba con toda la banda, Feijóo no iba a gobernar. Sánchez tiene muy claro quiénes son sus compañeros de viaje. Y son aquellos que tienen como objetivo político debilitar a España y, si pudieran, reventarla. No van a poder. Pero no por falta de ganas.

P.- A Elma Saiz, que fue candidata del PSOE a la alcaldía, Sánchez la ha hecho ministra. ¿Casualidad?

R.- Cuando la nombró ministra ya dije que se acercaba la moción de censura y hubo quien me dijo de todo. No me alegro de haber acertado. Hasta donde sé, el PSOE no va a entrar en el gobierno municipal y ella se quedaba en situación muy comprometida. Le han salvado la cara. Con el maestro que tienen en Sánchez los demás pueden seguir la estela de indignidad. Si el que manda miente tanto, todos los demás tragan con todo. La moción de censura no tiene justificación, salvo el objetivo de que el centro derecha no gobierne en ningún punto de España. Y Pamplona no va a ser una excepción.

P.- ¿Y cómo recomponer la alternativa al PSOE-Bildu? ¿Hay acercamiento entre UPN y el PP?

R.- Tiene que haberlo. Otra cosa es qué fórmulas. Porque el electorado está ahí. Pero hay que recordar que Esparza, cuando rompió el acuerdo con el PP, dijo que ir solos [UPN] a las elecciones facilitaba los acuerdos con el PSOE. Muy acertado no estuvo. Y dijo que los resultados iban a ser mejores. Pero la suma [del centroderecha] en Pamplona perdió dos concejales. Allá cada uno con lo que dijo o dejó de decir. Hay que buscar fórmulas para combatir los gobiernos que tenemos en España, en Navarra y en Pamplona.