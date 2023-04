Pedro Sánchez no se libra de los abucheos ni a casi 2.000 kilómetros de la Moncloa. Tras su encuentro este miércoles con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el presidente del Gobierno ha sido abucheado por un grupo de españoles a su salida del Palacio Chigi al grito de «¡Que te vote Txapote!» y «¡Fuera, fuera!». Mientras Sánchez se pasea urbi et orbi presumiendo de liderazgo internacional, los españoles no pierden oportunidad de recordarle su traición a las víctimas del terrorismo y sus pactos infames con golpistas y podemitas.

El estricto dispositivo de seguridad que acompaña a Sánchez en sus viajes al extranjero no evitó que los abucheos resonaran hasta en las milenarias paredes del Coliseo romano. Sánchez sigue recibiendo abucheos allí donde vaya pese a los denodados esfuerzos de Moncloa por ocultarlo. El lema «Que te vote Txapote» para expresar el hartazgo ciudadano con la política de pactos con Bildu y las concesiones penitenciarias que disfruta el asesino de Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez son una pesadilla para el líder socialista.

Es ya una evidencia que cuando Sánchez pone un pie en la calle y abandona los entornos seguros de la factoría de propaganda monclovita, el jefe del Ejecutivo recibe un gélido baño de realidad. En febrero pasado, Sánchez y su mujer Begoña Gómez abandonaron la Mercedes-Benz Fashion Week entre gritos de «¡Fuera, fuera!», «¡Ponte a trabajar!» y «¡Traidor a España!», se han escuchado dentro del recinto, cuando Sánchez salía del desfile de la diseñadora Teresa Helbig.

Al día siguiente, Sánchez viajó a Zaragoza y allí fue de nuevo abucheado en el lugar más inesperado para el presidente y su anfitrión, Javier Lambán: los pasillos del hospital en el que Moncloa le ha montado un acto propagandístico a puerta cerrada.

Finge sintonía con Meloni

Sánchez ha reivindicado este miércoles ante la primera ministra de Italia que los objetivos de ambos países están «muy alineados» y ha destacado a renglón seguido el Pacto de Migración y Asilo, exigiendo recursos económicos europeos para hacer frente al «desafío de la inmigración irregular».

Meloni ha puesto en valor el «acuerdo» entre ambos países para pedir en el próximo Consejo Europeo iniciativas concretas contra la inmigración, como soluciones estructurales a los problemas del norte de África, asegurando que Europa mira hoy «con mucha más atención» a la defensa de sus fronteras externas. Sánchez también ha alineado el objetivo de España e Italia a la hora de «hablar menos» de la dimensión interior de la migración y más de la exterior, la cooperación y la colaboración con los países de origen y tránsito.