Yolanda Díaz: «Me gustaría abandonar el concepto patria y trabajar la matria». La absurda idea de la vicepresidenta segunda del Gobierno de Podemos y que desató la polémica en redes sociales, ha sido una de las propuestas de mofa para la composición de una de las Fallas de Valencia.

Se trata de una idea que la vicepresidenta segunda propuso el pasado mes de julio durante su ponencia Las mujeres y los trabajos: empleo, cuidados y cambio social para el trabajo decente y justo, en el marco de los cursos de verano que organizó la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial.

En un mensaje escrito en gallego, Díaz consideró en redes sociales el concepto de Matria Europa que acuñó Edgar Morin. «Matria también en los textos de Unamuno, Borges, Virginia Woolf o Julia Kristeva, quienes nos hablaban de un espacio que nada tiene que ver con la tierra de nacimiento, ni con el Estado, sino con un lugar interior en el que crear un lugar propio», aseguraba para ratificar su idea.

Ante la cascada de críticas que le vino encima a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y lejos de rendirse, volvía unos días más tarde a posicionarse a favor de su matria, asegurando que era «estéril» la discusión suscitada a raíz de su defensa de este concepto. Casualmente, y a pesar de que era una idea de la propia ministra, cómo no, cargó contra la derecha, echando valones fuera y señalado a la formación del PP de no «estar a la altura de las circunstancias» con respecto a este tema.

Matria Europa, dicía Edgar Morin. Matria tamén nos textos de Unamuno, Borges, Virginia Woolf ou Julia Kristeva, que nos falou dun espazo que non ten que ver coa terra de nacemento, nin co Estado, senón cun lugar interior no que crear un cuarto propio. Esa é e será a nosa matria.

