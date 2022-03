El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tachado a los socios comunistas de Pedro Sánchez en el Gobierno de coalición de ser «cómplices directos» del «sátrapa» ruso Vladimir Putin en su «agresión» a Ucrania. Así se ha referido el líder de la tercera fuerza del hemiciclo a los miembros de Unidas Podemos presentes en el Ejecutivo en su respuesta a la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso sobre la invasión rusa de Ucrania.

«Todos ustedes son cómplices directos de esta agresión de Rusia contra Ucrania. Ustedes y el grupo de Puebla al que pertenecen. No estoy exagerando, ustedes son los aliados internacionales de Putin», ha remarcado Santiago Abascal, citando a las ministras de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de Igualdad, Ione Belarra e Irene Montero, al secretario de Estado para la Agenda 2030 y líder del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, y al secretario primero del Congreso, Gerardo Pisarello. Todo ellos forman parte del «cartel» de Puebla, ha remarcado Abascal.

«Ustedes, a través de sus partidos, entorpecen la respuesta que el mundo debe darle a Putin. Lo hace Podemos que desde 2014 lleva repitiendo que los gobiernos ucranianos son nazis, tal y como dice la propaganda rusa. Y lo hizo ayer el hasta hace cuatro días vicepresidente, que sigue teniendo mucha influencia y mucho mando en este Gobierno», ha enfatizado Abascal sobre Pablo Iglesias.

Así, Abascal ha espetado a Sánchez que con estos socios en el Consejo de Ministros, su Gobierno «no es fiable, no es creíble y no es respetable» y le ha exigido que dimita. Además, ha remarcado que le consta que esta «desconfianza» hacia el presidente español ya se ha instalado en «varias cancillerías europeas».

«No es tranquilizador»

Sobre la «rectificación» de Pedro Sánchez respecto al envío de armas, que ha anunciado en la tribuna, el líder de Vox ha remarcado cómo no le ha aplaudido ni su vicepresidenta segunda del Gobierno, en alusión a Yolanda Díaz, que ha optado por permanecer con los brazos cruzados como el resto diputados de Podemos, nacionalistas, separatistas y proetarras. Sólo los ministros del PSOE, la bancada socialista y Cs ha aplaudido el viraje de Sánchez. «No creo que eso sea muy tranquilizador para nuestros socios internacionales», ha lamentado.

Asimismo, Abascal se ha referido a cómo al terminar Sánchez su discurso no ha habido tampoco unidad en el Congreso, pues «unos (ministros) aplaudían de pie y otros sentados», mientras diputados de Podemos «se agarraban al sillón sin aplaudir». Las ministras que no han aplaudido de pie a Sánchez han sido Ione Belarra e Irene Montero, que han permanecido durante buena parte de su intervención manteniendo una charla airada y con aspavientos. «Sus socios no quieren que envíe armas a la resistencia de Ucrania, sino que nos limitemos a mandar cascos y tiritas y que le digamos a los ucranianos que aguanten el chaparrón, porque su gobierno está y quiere estar en dos sitios a la vez, con los agresores y con los agredidos», ha remachado Abascal.