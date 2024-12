Santiago Abascal, líder de Vox y presidente del partido Patriots, ha encabezado esta misma mañana la primera reunión de la nueva alianza conservadora europea en Bruselas desde que le eligieron presidente. El encuentro tiene como objetivo reforzar la competitividad europea, ofrecer un sector agrario rentable y una política migratoria más estricta.

Abascal ha mostrado su orgullo por ser el presidente de Patriots en una declaración a los medios al finalizar la reunión con el resto de líderes conservadores europeos. «Esta victoria no sólo es una perspectiva electoral con triunfos en muchas naciones europeas y en las posiciones electorales de todas ellas, sino que también es un avance en nuestras posiciones», ha dicho refiriéndose al mensaje contra la inmigración ilegal y las fronteras débiles que llevan tiempo lanzando.

El líder de Vox ha criticado al PP y al PSOE diciendo que les han «demonizado» por defender la seguridad de los ciudadanos y ahora son ellos mismos, los populares y los socialistas, los que están «intentando cambiar el discurso». «Ya empiezan a hablar de la necesidad de controlar las fronteras, ya ven cómo sus pueblos no aguantan las mentiras de los viejos políticos, no aguantan la inseguridad y no aguantan las consecuencias de la inmigración ilegal», ha defendido el líder de Vox.

«Nuestra victoria no sólo es electoral, es una victoria de nuestras posiciones y, por lo tanto, es una victoria de la libertad, de la identidad y de la seguridad de la gente en toda Europa», ha concluido Abascal.

Reforzar la competitividad europea

La nueva alianza europea impulsada por el húngaro Viktor Orbán junto a Marine Le Pen, presidenta del Frente Nacional, Matteo Salvini, viceprimer ministro de Italia y otros líderes conservadores, ha comenzado la reunión felicitando a Abascal por ser elegido presidente en la Asamblea General del partido celebrada en París el pasado 16 de noviembre.

Uno de los motivos del encuentro ha sido la urgente necesidad de reforzar la competitividad europea. «Las políticas fallidas de Bruselas deben corregirse», han explicado. Por esto han acogido con agradecimiento los esfuerzos de la Presidencia Húngara para restablecer la economía y la competitividad de la Unión Europea impulsando la innovación, simplificando las regulaciones y logrando prosperidad industrial y energética.

Han celebrado, en particular, el compromiso de ofrecer un sector agrario competitivo y rentable. «Patriotas por Europa siempre estará en primera línea para defender a los agricultores de las regulaciones ambientales perjudiciales, la burocracia excesiva y la competencia desleal. Nuestros agricultores merecen más que eso», explican. En este sentido, los líderes de Patriots han reconocido las recientes conclusiones de los 27 ministros de agricultura de la UE sobre una futura Política Agrícola Común centrada en los trabajadores, adoptadas bajo el liderazgo de la Presidencia húngara.

También han reiterado su demanda de una política migratoria más estricta, con una fuerte protección de las fronteras exteriores de la UE y tolerancia cero frente a las entradas ilegales.

Finalmente, Patriots ha mostrado en esta reunión su preocupación por las acusaciones de corrupción y blanqueo de dinero que rodean al antiguo Comisario de Justicia, Didier Reynders. Han hecho un llamamiento para que se aborden con urgencia las implicaciones políticas de este caso y de otros casos en las instituciones de la UE. «Una vez más, este asunto demuestra que los verdaderos problemas del Estado de Derecho residen en las instituciones de la UE, en Bruselas», defiende el partido conservador.