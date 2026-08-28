Abascal no irá a Chile: se queda en el Congreso para exigir cuentas a Sánchez por Ceuta

Santiago Abascal ha decidido no viajar a Chile para participar en el V Encuentro Regional del Foro Madrid, pese a que el evento reunirá el 3 y 4 de septiembre en Santiago a los grandes referentes de la derecha iberoamericana. El líder de Vox prefiere quedarse en Madrid para plantar cara a Pedro Sánchez en el Congreso, donde el presidente comparecerá el mismo jueves para explicar, más de un mes después, cómo ha gestionado su Gobierno la invasión de inmigrantes ilegales que ha sumido a Ceuta en una crisis sin precedentes.

La comparecencia de Sánchez coincide con el Foro Madrid —dependiente de la Fundación Disenso— que se celebrará en el Centro de Eventos Casa Piedra de San Carlos de Apoquindo. La organización eligió Chile como sede «por su profundo significado político para el presente y el futuro de Iberoamérica», en referencia a la victoria del presidente José Antonio Kast, uno de los primeros firmantes de la Carta de Madrid. La fecha del encuentro coincide además con el aniversario del plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022, considerado por los organizadores «una de las mayores victorias democráticas de las últimas décadas en Iberoamérica».

Sin embargo, la coincidencia de fechas con la comparecencia de Sánchez ha obligado a Abascal a elegir entre Santiago y Madrid. El líder de Vox ha optado por quedarse en el Congreso para exigir responsabilidades al Gobierno socialista más de un mes después de que Ceuta sufriera la mayor entrada ilegal de inmigrantes de su historia, con más de 80.000 personas llegadas desde Marruecos.

La comparecencia de Sánchez llega después de una intensa presión de la oposición. En un primer momento, el Ejecutivo había planteado que el presidente diera explicaciones el día 9, una fecha que buscaba retrasar al máximo la rendición de cuentas. La presión del Partido Popular y de algunos socios parlamentarios obligó finalmente al Gobierno a adelantar la cita al jueves de la próxima semana, poco antes de que la Diputación Permanente del Congreso debata este miércoles la petición del PP para que Sánchez comparezca con carácter urgente en sesión plenaria. Los populares reclaman además la comparecencia de otros diez ministros, entre ellos los ocho que ya tienen agendada su cita en comisión en la Cámara Baja.

Sánchez rendirá cuentas ante el Congreso después de haber pasado más de tres semanas de vacaciones en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, además de una escapada de fin de semana a Andorra. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, había asegurado que el presidente daría la cara «por supuesto» ante la Cámara, aunque evitó concretar fecha alegando que «no maneja la agenda» del jefe del Ejecutivo.