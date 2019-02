La Audiencia ve “imprudente pero legal” el tuit de Huguet sobre secretaria del juzgado del 1-O

La Audiencia de Barcelona ve "imprudente" que el exconseller de ERC Josep Huguet difundiera en Twitter la identidad de la secretaria del juzgado de Barcelona que investiga el 1-O, aunque avala que se archivara la causa que se le abrió, al concluir que estaba amparado por el derecho a crítica.

En un auto, la sección sexta de la Audiencia de Barcelona ha desestimado el recurso interpuesto por la Fiscalía y ha confirmado la decisión del juez de instrucción que dio carpetazo a la causa, al entender que su mensaje se incluye en el ámbito de la libertad de información.

Huguet fue denunciado por la Fiscalía por divulgar a través de Twitter las afinidades políticas y la fotografía de la letrada de la administración de justicia que participó en el registro a la consellería de Economía el 20-S de 2017.

En su declaración ante el juez, Huguet alegó que desconocía que la letrada tenía la condición de testigo protegido en la causa del 1-O y que se limitó a difundir el mensaje de Twitter sobre la secretaria, del que no era autor.

Según la Audiencia, la conducta de Huguet podría ser valorada como “imprudente”, si bien apunta que el ex conseller republicano no incurrió en ningún delito, ya que estaba amparado por el derecho a la crítica y a la libertad de información y de expresión, ya que no afectó el derecho al honor y a la intimidad de la mujer.