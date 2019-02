El creador del himno del PP: “La SGAE no me ha pagado ni un duro por los mítines en 30 años”

Manuel Pacho, autor del himno del PP, revela en esta entrevista con OKDIARIO que nunca ha recibido nada por los derechos de autor de los actos públicos del partido.

Entre las más de mil composiciones que ha creado Manuel Pacho (Oviedo, 1953) hay una por la que siempre le recuerdan: el himno del PP. Es también el responsable de todas sus versiones, como la última, una adaptación épica con la que identifica a su nuevo líder, Pablo Casado. En conversación con OKDIARIO revela que la SGAE nunca le ha pagado los derechos de autor por la reproducción del himno en los actos de los ‘populares’. Un hecho que lleva tiempo reclamando.

PREGUNTA. La nueva versión del himno del PP ha sido un éxito, ¿Cómo surgió?

RESPUESTA. A finales del año pasado, con la llegada de Pablo Casado, el PP tomó una forma de dirigirse a la gente, de comunicar, muy diferente. Casado es una persona muy directa, muy inteligente, apasionada hablando, con fuerza. Y partimos de esos dos conceptos, fuerza y pasión, para crear una versión del himno que había pasado por 30 versiones a lo largo de su historia, como bacalao o merengue, que, por cierto, funcionó muy bien. Pero Pablo entró con un lenguaje muy fuerte, muy épico y adaptamos la música a esos conceptos. Se la presentamos y le gustó.

P. Y sonará durante toda la campaña del partido.

R. Creo que sí.

P. ¿Un himno tiene que adaptarse a su líder?

R. A su líder o al concepto que su líder proponga o desarrolle en el momento que sea. Yo creo que sí.

P. El PSOE, sin embargo, no lo ha cambiado mucho…

R. Sí, lo va cambiando. Pero el himno del PSOE, que musicalmente es muy bueno, comunicativamente ese muy malo, porque no es recordable. Yo siempre hago distinción entre música liberal y música de izquierdas. El himno del PSOE es un himno muy colectivo, tiene que ver con mucha gente pidiendo algo. El himno del PP es más individual. Y esos dos conceptos, sus líderes los mantienen.

P. ¿Cómo empieza su relación con el PP?

R. Este año se cumplen 30 años. Me acuerdo que me vi en la sede de Génova con Miguel Ángel Rodríguez, entonces director de comunicación. Se lo presenté, le gustó y desde ahí.

P. ¿Cuánto tiempo tardó en hacer el himno?

R. No te lo voy a decir… Pero poco. La idea estaba muy clara. En aquel momento se iba a celebrar Sevilla 92, el PSOE estaba mandando en todo, y el PP era un partido que necesitaba empezar desde cero para enfrentarse con ese aluvión. Hicimos un himno muy funcional, muy fácil de entender y fácil de memorizar para luchar contra todo aquello.

P. ¿Nunca le pidieron que se afiliase al PP?

R. Jamás. Nunca me he afiliado al PP ni a otro partido.Y si alguien me pidiese dentro de España hacer una composición, que lo han hecho, no lo haría. tengo una fidelidad al PP. Me ayudaron mucho.

P. ¿Quién se lo ha pedido?

R. No te lo voy de ir, pero varios. Me gustaría hacer un himno de izquierdas, pero tendría que ser fuera. En España, no.

P. Con lo que ha sonado el himno del PP en este tiempo, estará forrado.

R. Pues mira. Te tengo que hacer una confesión terrible: no he cobrado un sólo euro de la música del PP expuesta en público. Es decir, lo que se llama derechos de autor de comunicación pública. No he cobrado nada en treinta años. De todos los mítines multitudinarios de PP, la SGAE no me ha pagado nada. Me pagan cuando sale en televisión, muy poco dinero, pero algo sí. Pero de los mítines, nada.

P. ¿Y de cuánto dinero podemos estar hablando?

R. No tengo ni idea, pero por eso te digo que estoy lejos de ser millonario…

P. Pero incluso se cobran derechos por la música de las peluquerías…

R. Por supuesto, pero a mí no me pagan. En la SGAE ha habido muchas irregularidades y no sé qué pasa. Lo estoy reclamando y espero tener alguna respuesta.

P. ¿En qué está ahora mismo Manuel Pacho?

R. Pues estoy trabajando con Elton Pacho, un gran arreglista, y nos dedicamos a crear música para empresas, que tienen que tener una música que las defina y represente. Y también en series de televisión. Yo hice muchas durante mi etapa en México, pero en España estamos empezando ahora mismo. que defina y represente a la empresa. Y otra son las series de televisión.

P. ¿Ha cambiado mucho el mundo de las sintonías?

R. Pasa como en todo. Hasta que los robots no escriban libros o compongan música, la creatividad tendrá algo que decir. Pero muchas labores que hacíamos antes han sido sustituidas por los robots. La gente creativa, que tenga ideas, podrá seguir adelante y seguir sobreviviendo. Sólo nos queda una cosa para sobrevivir: pensar, tener ideas e inspiración. Es lo único. Todo lo que sea mecánico lo hacen los robots.

P. ¿Y sabe ya cuál será la próxima versión del himno del PP?

R. Ni idea. ¿Qué va a decir el PP la próxima vez? Cuando lo sepamos, podremos proponerles una versión.