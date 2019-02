La primera decisión de Pedro Sánchez nadas más llegar al Palacio de la Moncloa fue cambiar el colchón que hasta hacía días había usado Mariano Rajoy. Así lo confiesa el presidente del Gobierno en su cacareada biografía ‘Manual de resistencia’ que hoy se encuentra ya disponible en las librerías de toda España. Esta primera ‘decisión de Estado’ ha desatado la imaginación y las risas entre los españoles, que han inundado las redes sociales con memes del ya famoso colchón de Sánchez.

“Mi primera decisión como presidente”, titulaba Sánchez –y su amanuense Irene Lozano– el primera capítulo de su biografía. Nadie podía esperar que la primera revelación de Sánchez como inquilino de La Moncloa tuviera que ver con el mobiliario del palacio y no con las urgentes razones de Estado por las que, supuestamente, presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy.

“Siendo fiel a la verdad y a la cronología, debo decir que mi primera decisión como presidente del Gobierno la tomé con mi mujer, Begoña, porque las cuestiones de intendencia se anteponen a casi todo. Esa primera decisión fue renovar el colchón de la cama de matrimonio y pintar nuestra habitación del Palacio de la Moncloa”, asegura en ese primer capítulo para sorpresa de todos los españoles.

Sánchez consideró que el descanso del presidente y su consorte eran una cuestión de Estado, de ahí la sinceridad del mandatario. Sin embargo, los españoles parecen haberse tomado a cachondeo la confesión del socialista en su “Manuel de resistencia”. Por eso, las redes y los grupos de Whatsapp se han llenado de memes en los que el colchón del presidente se ha convertido en el protagonista del día.

– Belén?

– Dime.

– Soy Pedro Sánchez .

– Estás en Moncloa?

– Si y con los pies encima d la mesa ,Bego en casa no me dejaba

– Has cambiao el colchón?

– Si ,lo primero q hice.

– Bien hecho

– Te dejo que voy a ver el Falcon ,un avión pa mí solo.

-Ok ,aprovecha que vas a estar poco pic.twitter.com/nJqPeF6xrf

— Doc HOLLYDAY (@DocHollyday3) February 19, 2019