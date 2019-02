García Egea y Villegas coordinan personalmente la manifestación del domingo contra Sánchez

Las secretarías generales del PP y Ciudadanos se han puesto a trabajar ya para coordinar la manifestación convocada el domingo en la madrileña Plaza de Colón a las 12:00 horas por ambas fuerzas contra la política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Cataluña. A dicha protesta se ha unido también Vox después de ser contactados por Pablo Casado.

Fuentes de C’s y del PP han confirmado a EFE que los dos equipos, bajo la responsabilidad de Teodoro García Egea (PP) y José Manuel Villegas (C’s), están en contacto para organizar esa protesta, anunciada este miércoles por separado por ambos partidos y después de que también los dos solicitaran la comparecencia de Sánchez.

Una comparecencia que han registrado en el Congreso para que el jefe de Gobierno explique por qué va a nombrar un relator para hablar con los demás partidos sobre Cataluña.

El PP ha contactado también con Vox, que también ha llamado a sus militantes a la movilización que se celebrará en la plaza de Colón.

Según fuentes populares, también se han puesto al habla con Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Partido Aragonés (PAR) y Foro Asturias para que se sumen a esta concentración.

No obstante, fuentes del grupo parlamentario canario han asegurado a EFE que con ellos no lo han hecho aunque, en todo caso, no suelen adherirse a este tipo de iniciativas, y tampoco con Foro, han asegurado sus portavoces en el Congreso.

Desde UPN sí confirman que han hablado con el PP y que asistirán a la concentración, y también lo ha hecho el Partido Aragonés, aunque aún no han decidido nada.

PP: Sánchez está “deslegitimado”

Casado ha afirmado que Sánchez está “deslegitimado” para seguir al frente del Gobierno de España. “Ya lo único que nos queda es apelar a la conciencia cabal y sensata de la población española”, ha resaltado el líder del PP, que ha calificado de “lamentables” e “insulto a la inteligencia” las explicaciones de la vicepresidenta Carmen Calvo en una comparecencia en Moncloa.

“No se puede vender España a cambio de un plato de lentejas por seguir en Moncloa”, ha declarado Casado, que ya exigido a Sánchez que convoque ya elecciones generales. Eso sí, no ha descartado poder usar otros mecanismos parlamentarios que ofrece la Constitución, en alusión a una posible moción de censura.

C’s: “Frenar a Sánchez”

En parecidos términos, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha convocado a los españoles a manifestarse domingo en la Plaza Colón de Madrid contra las cesiones que, a su juicio, está haciendo el presidente del Gobierno al independentismo.

Rivera ha subrayado la necesidad de “defender la Constitución más allá de ideologías o siglas” y de crear un “frente cívico” que diga “basta ya” a Sánchez. “Hay que frenar a Sánchez en las calles”, ha enfatizado el líder del partido naranja.

Vox: “Echar al Gobierno traidor”

Del mismo modo, el presidente de Vox ha convocado también a todos los españoles a concentrarse el domingo en Colón para mostrar el rechazo al “traidor” Gobierno de Sánchez.

En un mensaje en su red social, Abascal pide que “por encima de diferencias partidistas” todos los españoles vayan a la movilización que este miércoles han anunciado PP y Ciudadanos.