El Grupo Popular ha presentado en el Senado una Proposición de Ley por la que se deroga la ley 29/1987, es decir, pide la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, buscando “un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso tendrán carácter confiscatorio” tal y como se establece en la Constitución.

La Proposición de Ley tiene por objeto la supresión de dicha figura impositiva que, en opinión del Partido Popular, “supone la doble imposición al gravar unas rentas y bienes que han sido sometidos a tributación anteriormente” y por lo tanto penalizando el ahorro.

En el escrito se señala que este impuesto recae, principalmente, sobre las clases medias que no pueden configurar sus patrimonios para que no sean gravados por dicho impuesto o acceder a determinadas ventajas fiscales que eliminarían los efectos del mismo.

Así mismo, el partido de Pablo Casado destaca las enormes diferencias de la fiscalidad de dicho Impuesto entre las Comunidades Autónomas, lo que motiva a los ciudadanos a deslocalizar sus patrimonios a otras Comunidades con más baja fiscalidad.

Recuerda el escrito que las clases medias suelen adjudicar por sucesión o donación, principalmente, bienes inmuebles, puesto que, la compra es, tradicionalmente, el principal ahorro para los ciudadanos. En este sentido, el escrito se hace eco, de que un mayoritario número de familias se plantean si aceptan o no una herencia, por no poder pagar el tributo ya que en algunas Comunidades puede llegar a ser confiscatorio.

El Impuesto sobre sucesiones y donaciones no llega al 1 por ciento de los ingresos tributarios que recibe el Estado, por lo que su supresión, en opinión de la formación, no reviste un perjuicio insoportable.