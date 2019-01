La Audiencia Nacional apoya destinar un juez de refuerzo al juzgado del caso Villarejo

La sala de gobierno de la Audiencia Nacional ha apoyado que se destine un juez de refuerzo al juzgado que lleva el caso Villarejo y otros de corrupción como Púnica y Lezo, aunque advierte de que ese juzgado tiene problemas estructurales y por ello el CGPJ hará una inspección del mismo.

Según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, la sala de gobierno ha tratado hoy las peticiones que ha hecho el titular del juzgado central de instrucción 6, Manuel García Castellón, de tener un juez de apoyo y otro adjunto ante la gran carga de trabajo que soporta y tras la marcha del magistrado de refuerzo que llevaba el caso Villarejo, Diego de Egea.

Los magistrados han aceptado que se nombre a un nuevo juez de refuerzo, cosa que haría el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero hacen constar que el juzgado presenta unos problemas estructurales que no se han solucionado a pesar de los jueces de apoyo con los que ha contado.

Por ello, el CGPJ hará una inspección del funcionamiento del juzgado y, según la sala de gobierno, a raíz de ella se deberían adoptar medidas más eficaces para asegurar su buena marcha.

Así, la sala de gobierno justifica la medida de refuerzo en que no se deteriore todavía más la situación del juzgado y, respecto al juez adjunto (que ayudaría a redactar escritos pero no los firmaría al no actuar verdaderamente como juez), cree que habría que esperar al resultado de la inspección y del juez de refuerzo que se destine.