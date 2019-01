Rivera pide a VOX que permita el gobierno con el PP como él hizo con Susana Díaz

"Este país no necesita guerracivilismo, sino acuerdos, reformas, acordar con quien piensa diferente, dentro de los valores constitucionales", afirma el líder de Ciudadanos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha recalcado este martes que “sin gobierno no hay legislatura” en Andalucía y ha pedido a VOX que no bloquee la entrada de un Gobierno de PP-C’s. “Que nos dejen gobernar y poner en marcha un gobierno de cambio, les pido responsabilidad, la mitad de la mitad que la tuvo Ciudadanos en 2015 con el gobierno anterior en Andalucía, en Madrid, en Murcia… Alargar y bloquear no es la solución”, ha enfatizado el líder centrista. En Andalucía, Ciudadanos permitió la investidura de la candidata del PSOE y presidenta la Junta en funciones, Susana Díaz, antes que ir a nuevas elecciones tras varias votaciones fallidas.

En ruede de prensa en la sede de Ventas tras la primera Ejecutiva naranja del año, Rivera ha manifestado que “este país no necesita guerracivilismo, sino acuerdos, reformas, acordar con quien piensa diferente, dentro de los valores constitucionales, de igualdad, libertad, solidaridad y respeto a las formas de juego”. ha apostillado.

Así mimo, ha comparado a VOX con Podemos y ha dicho que mientras en Andalucía sólo habrá un Ejecutivo de PP y Ciudadanos, el PSOE de Pedro Sánchez está gobernando en Castilla-La Mancha con un consejero “populista” de la formación de Pablo Iglesias.

Preguntado por OKDIARIO si considera a VOX un partido “nacionalista”, como han afirmado algunos dirigentes naranjas, Rivera ha rehusado pronunciarse al respecto y ha dicho que “no voy a poner ningún adjetivo a los demás, porque soy liberal, y no soy conservador, ni democristiano, sino liberal progresista, que defiende políticas liberales y de progreso”.

En relación a las exigencias de VOX, por ejemplo para poner freno a la ideología de género y a los chiringuitos de las feministas radicales, Rivera ha afirmado que “cuando arranque la legislatura, tendremos oportunidad de llegar a consensos”, pero mientras tanto, lo fundamental, es que haya gobierno, ha insistido. VOX se reúne este mismo martes con el PP en Madrid para trasladarle sus exigencias.

Igualdad, en el aire

Respecto al eventual reparto de carteras, el líder de Ciudadanos ha declarado que su formación “quiere liderar la regeneración democrática, porque el PP, ni sabe ni quiere, ni lo ha hecho hasta ahora”. Además, ha apostado por “acabar con los chiringuitos de la Junta, impulsar un nuevo modelo educativo y apoyar a los emprendedores, a la innovación y a las clases medias”. Así, Rivera ha venido a deslizar que C’s se encargará de las competencias de Regeneración Democrática, Economía, Empleo y Educación. Respecto a la cartera de Igualdad, no lo ha confirmado. “También habrá otras políticas que estamos discutiendo”, ha apostillado.

Por su parte, el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha manifestado que prevé cerrar este miércoles el acuerdo de gobierno con el PP, en el marco de una reunión de alto nivel que tendrá lugar en Sevilla, justo un día antes de que la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, inicie la ronda de reuniones con los portavoces parlamentarios de cara a proponer un candidato a la sesión de investidura.

Así lo ha indicado Marín en declaraciones a los medios en el Parlamento, donde ha señalado que el acuerdo no está aún cerrado y que este martes se han vuelto a reunir para “cerrar algunos flecos”, en relación a determinadas direcciones generales y secretarías generales que se quieren reubicar en departamentos distintos a los que se encuentran actualmente, según informó Ep. El dirigente de la formación naranja ha confirmado que el Gobierno PP-Cs tendrá una Vicepresidencia y que el número de consejerías puede oscilar entre 10 y 12.

No habrá ninguna foto

Respecto a las negociaciones con VOX, ha asegurado que no es a su formación a quien le corresponde hablar con el partido de Santiago Abascal porque quien se someterá a la investidura es el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno. “Nosotros hablamos con VOX cuando Marta Bosquet aspiraba a la Presidencia del Parlamento”, ha apuntado en relación a las conversaciones fuera de cámara que él mantuvo con el portavoz de VOX en la Cámara autonómica, Francisco Serrano. Sin embargo, en estas semanas no se ha producido ninguna reunión formal entre dirigentes de Ciudadanos y VOX. Y tampoco habrá ninguna foto de PP, Ciudadanos y VOX, apuntan fuentes de la dirección naranja.