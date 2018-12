PP y Ciudadanos pactan que VOX esté representado en la Mesa del Parlamento andaluz

PP y Ciudadanos han acordado que todos los grupos estén representados en la Mesa del Parlamento andaluz. Tras el acuerdo, Juanma Moreno, candidato 'popular', será previsiblemente el próximo presidente de la Junta de Andalucía y los de Rivera presidirán la Cámara. La investidura se producirá en torno al 16 de enero.

La Comisión Política liderada por los máximos representantes de PP andaluz y Ciudadanos, Moreno y Juan Marín, respectivamente, se ha reunido este miércoles para negociar la conformación de la Mesa del Parlamento y del futuro gobierno, después de haber cerrado un acuerdo en materia programática con unas 90 medidas. La reunión se ha producido prácticamente ‘in extremis’, dado que este jueves se constituye el Parlamento y da comienzo la XI Legislatura

El líder de Ciudadanos en la comunidad ha avanzado el acuerdo con los ‘populares’ para que todos los partidos políticos, incluida la formación de Santiago Abascal, tengan asiento en la Mesa del Parlamento andaluz.

“La propuesta garantiza que todo el mundo esté representado en la Mesa de la Cámara con voz y con voto, recogiendo los resultados de las elecciones andaluzas”, ha destacado.

El acuerdo allana el camino para que Moreno sea investido presidente. VOX tiene 12 escaños en el Parlamento andaluz, determinantes para sumar mayoría con Ciudadanos.

Abascal había expresado en los últimos días su malestar por las negociaciones entre PP y Ciudadanos, y el inicial rechazo de los de Rivera. “Me preocupa que los que se disponen a gobernar Andalucía no sepan sumar. A no ser que ya hayan pactado con el socialismo, cosa probable porque en sus medidas no se incluyen un verdadero cambio”, dijo recientemente.

Por su parte, el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha admitido que el proceso “ha sido lento y complejo” pero, finalmente, “muy positivo” y ha celebrado el acuerdo “estable” que proporcionará un “Gobierno serio” para Andalucía. Moreno ha anunciado que el nuevo Ejecutivo estará en funcionamiento antes de que termine “el mes de enero”.

El líder de los populares andaluces ha avanzado también que de cara al 11 de enero se conocerá “el modelo de Gobierno”.

Reunión PP-VOX

Por otro lado, el secretario general del PP, Teodoro García Egea y el número dos de VOX, Javier Ortega Smith, tienen previsto mantener también este miércoles por la tarde una reunión formal en Sevilla.

Desde que arrancaron las conversaciones para la conformación de este órgano parlamentario y el Ejecutivo andaluz, los ‘populares’ han insistido en que hablarán con todas las formaciones que llamen a su puerta, e incluso han dicho no tener problema en que VOX forme parte de la Mesa.

Hace unos días, Moreno, mantuvo un encuentro informal con el candidato de VOX a la Presidencia de la Junta, Francisco Serrano, la primera toma de contacto entre ambos líderes, quienes ni siquiera se conocían personalmente.

90 medidas

El acuerdo diseñado en los últimos días entre PP y Ciudadanos recoge importantes novedades para gobernar los próximos cuatro años en Andalucía.

El pacto programático presta especial atención a la “tolerancia cero con la corrupción”, y los partidos se comprometen, por ejemplo, a la “separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como locales, que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial”.

Además, se ha acordado un proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía para la supresión de los aforamientos del presidente de la Junta de Andalucía, de los miembros del Consejo de Gobierno y de los diputados del Parlamento de Andalucía.

El acuerdo recoge también un proyecto de Ley de Despolitización de la Junta de Andalucía para asegurar la “profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad y honestidad” de todas las personas al servicio de las instituciones públicas andaluzas.

Se regulará por ley una reducción de altos cargos y se reforzarán las sanciones para los altos cargos que incumplan la normativa sobre conflictos de intereses y corrupción, se añade. Además, se establecerán tablas salariales que “ordenen y racionalicen” las retribuciones de los altos cargos y directivos públicos de la Junta de Andalucía.

PP y C’s se comprometen además a reducir a la mitad la llamada ‘Administración paralela‘ de la Junta, que integran empresas públicas y fundaciones, eliminando “entes innecesarios”.

Los partidos pretenden también, entre otros, redimensionar Canal Sur, una Ley Electoral para mejorar la distribución de escaños y una apuesta decidida por los servicios públicos.

Así, reducirán las listas de espera, impulsarán la “equiparación salarial” de los profesionales de la Sanidad y Educación respecto a la media nacional y se revertirá la situación de “precariedad, el abuso de temporalidad y la excesiva rotación”.

Entre otras propuestas se incluye también la educación gratuita de 0 a 3 años y un plan para reducir el abandono escolar y mejorar los resultados de los alumnos.

En fiscalidad, se comprometen a una bajada del IRPF en todos los tramos de la escala autonómica y la aprobación legislativa de un nuevo texto refundido de la Ley del Suelo de Andalucía.

Sobre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones “se mantendrá; la reducción del millón de euros en la base imponible por heredero en la modalidad de Sucesiones y se bonificará el 99 % de la cuota del impuesto en el resto de los supuestos para parientes directos”.