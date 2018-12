El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha felicitado la Navidad con un mapa en el que no aparecen las islas Canarias. Ha sido el propio alcalde de Santa Cruz de Tenerife el que lo ha denunciado a través de su perfil de Twitter.

“Me llega este detalle navideño del ministro Ábalos, que recibo tan agradecido como sorprendido. Es un mapa histórico de España (1626) en el que no aparece Canarias. Ahora me explico por qué no existimos en muchas cosas para su gobierno”, ha escrito José Manuel Bermúdez.

El regidor ha mostrado el mapa enviado por el ministro en el que, en efecto, no aparecen las islas, pese a que se incorporaron a España en 1477. El ministro remitió una nota, “Con mis mejores deseos para 2019”, en acompañamiento.

“Es un regalo poco acertado. Existen otras reproducciones históricas donde apareceríamos todos los que integramos el Estado Español”, ha lamentado el alcalde.

El hecho se suma a otra serie de encontronazos entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los dirigentes canarios, que critican la falta de atención en medidas concretas para el archipiélago, sobre todo en lo relativo al departamento de Ábalos.

Precisamente, este miércoles, el presidente canario, Fernando Clavijo, junto a los portavoces parlamentarios del PP, ASG, NC y CC, ha reclamado a Sánchez un total de 480 millones de euros que vienen recogidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y que aún no se han transferido, además de la firma de los convenios plurianuales pendientes.